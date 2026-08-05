Dnevni horoskop za 5. avgust 2026: Lav u centru pažnje, Strijelac očekuje iznenađenje

Dnevni horoskop za 5. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Posao: Dan donosi ubrzan tempo i nekoliko obaveza koje zahtjevaju brzu reakciju. Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od osobe od koje to najmanje očekujete. Zdravlje: Prijaće vam više odmora u večernjim satima.

Bik

Posao: Finansijska situacija postaje stabilnija, a jedan razgovor može vam donijeti korisnu informaciju. Ljubav: Partner pokazuje više razumijevanja nego prethodnih dana. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Vaša komunikacija danas ostavlja snažan utisak na saradnike i nadređene. Ljubav: Slobodne Blizance očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje: Moguća je pojačana nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Danas ćete željeti da radite svojim tempom, ali okolnosti traže veću prilagodljivost. Ljubav: Emotivni razgovor donosi vam osjećaj sigurnosti i bliskosti. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i opuštanja.

Lav

Posao: Pred vama je prilika da se istaknete znanjem ili iskustvom koje posjedujete. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite, a komplimenti će vam prijati. Zdravlje: Energija je stabilna tokom cijelog dana.

Djevica

Posao: Uspješno završavate obavezu koja vam je oduzimala mnogo vremena. Ljubav: Ne dozvolite da sitne nesuglasice pokvare lijepo raspoloženje. Zdravlje: Moguća je napetost u predijelu leđa.

Vaga

Posao: Saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego samostalni rad. Ljubav: Dan je povoljan za iskrene razgovore i rješavanje nedoumica. Zdravlje: Pronađite vrijeme za fizičku aktivnost.

Škorpija

Posao: Jedna promjena plana mogla bi na kraju da se pokaže kao korisna za vas. Ljubav: Emocije su pojačane, ali izbjegavajte impulsivne reakcije. Zdravlje: Potrebno je više odmora i manje stresa.

Strijelac

Posao: Danas dolazite do informacije koja vam može pomoći u narednom periodu. Ljubav: Neočekivan susret vraća osmijeh na vaše lice. Zdravlje: Prijaće vam boravak na otvorenom.

Jarac

Posao: Fokusirani ste na ciljeve i ništa vas ne može lako omesti. Ljubav: Partner očekuje više pažnje i zajedničkog vremena. Zdravlje: Moguć je manji pad energije u drugom dijelu dana.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje danas mogu donijeti konkretne rezultate. Ljubav: Jedna poruka ili poziv mijenja tok dana u ljepšem pravcu. Zdravlje: Više se krećite i pravite češće pauze.

Ribe

Posao: Oslonite se na intuiciju prilikom donošenja važnih odluka. Ljubav: Osoba koja vam se dopada mogla bi da pokaže više inicijative. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor i regeneraciju.

(Lepa i srećna)