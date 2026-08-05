logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dnevni horoskop za 5. avgust 2026: Lav u centru pažnje, Strijelac očekuje iznenađenje

Dnevni horoskop za 5. avgust 2026: Lav u centru pažnje, Strijelac očekuje iznenađenje

Izvor Lepa i srećna
0

Dnevni horoskop za 5. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

Horoskop za 5. avgust Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Posao: Dan donosi ubrzan tempo i nekoliko obaveza koje zahtjevaju brzu reakciju. Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od osobe od koje to najmanje očekujete. Zdravlje: Prijaće vam više odmora u večernjim satima.

Bik

Posao: Finansijska situacija postaje stabilnija, a jedan razgovor može vam donijeti korisnu informaciju. Ljubav: Partner pokazuje više razumijevanja nego prethodnih dana. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Vaša komunikacija danas ostavlja snažan utisak na saradnike i nadređene. Ljubav: Slobodne Blizance očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje: Moguća je pojačana nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Danas ćete željeti da radite svojim tempom, ali okolnosti traže veću prilagodljivost. Ljubav: Emotivni razgovor donosi vam osjećaj sigurnosti i bliskosti. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i opuštanja.

Lav

Posao: Pred vama je prilika da se istaknete znanjem ili iskustvom koje posjedujete. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite, a komplimenti će vam prijati. Zdravlje: Energija je stabilna tokom cijelog dana.

Djevica

Posao: Uspješno završavate obavezu koja vam je oduzimala mnogo vremena. Ljubav: Ne dozvolite da sitne nesuglasice pokvare lijepo raspoloženje. Zdravlje: Moguća je napetost u predijelu leđa.

Vaga

Posao: Saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego samostalni rad. Ljubav: Dan je povoljan za iskrene razgovore i rješavanje nedoumica. Zdravlje: Pronađite vrijeme za fizičku aktivnost.

Škorpija

Posao: Jedna promjena plana mogla bi na kraju da se pokaže kao korisna za vas. Ljubav: Emocije su pojačane, ali izbjegavajte impulsivne reakcije. Zdravlje: Potrebno je više odmora i manje stresa.

Strijelac

Posao: Danas dolazite do informacije koja vam može pomoći u narednom periodu. Ljubav: Neočekivan susret vraća osmijeh na vaše lice. Zdravlje: Prijaće vam boravak na otvorenom.

Jarac

Posao: Fokusirani ste na ciljeve i ništa vas ne može lako omesti. Ljubav: Partner očekuje više pažnje i zajedničkog vremena. Zdravlje: Moguć je manji pad energije u drugom dijelu dana.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje danas mogu donijeti konkretne rezultate. Ljubav: Jedna poruka ili poziv mijenja tok dana u ljepšem pravcu. Zdravlje: Više se krećite i pravite češće pauze.

Ribe

Posao: Oslonite se na intuiciju prilikom donošenja važnih odluka. Ljubav: Osoba koja vam se dopada mogla bi da pokaže više inicijative. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor i regeneraciju.

(Lepa i srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dnevni horoskop

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA