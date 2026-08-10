Dnevni horoskop za 10. avgust: Nekima stiže iznenađenje, a jedan znak čeka težak dan

Dnevni horoskop za 10. avgust 2026. godine donosi prognozu za ljubav, posao i zdravlje za svih 12 znakova Zodijaka.

Izvor: mondo/ai

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak, 10. avgust 2026. godine i saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak kada su u pitanju posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Ponedjeljak vam donosi dosta obaveza na poslu, ali ćete zahvaljujući energiji i odlučnosti uspjeti da završite ono što ste zacrtali; u ljubavi budite pažljiviji prema riječima jer bi impulsivna reakcija mogla izazvati nepotrebnu svađu, dok vam zdravlje traži više odmora. Ne pokušavajte sve sami i pronađite barem malo vremena za opuštanje.

Savjet: Ne mora sve biti riješeno danas.

Bik

Na poslu vas očekuje stabilan dan i prilika da pokažete koliko ste pouzdani, dok bi u ljubavi jedan iskren razgovor mogao popraviti odnos s bliskom osobom; zdravlje je uglavnom dobro, ali ne pretjerujte s hranom i kasnim obrocima. Novac držite pod kontrolom i ne kupujte stvari koje vam zapravo nisu potrebne.

Savjet: Usporite i uživajte u malim stvarima.

Blizanci

Bićete zatrpani informacijama i porukama na poslu, ali ćete lako povezivati stvari i pronaći rješenje, dok u ljubavi možete očekivati zanimljiv razgovor ili neočekivanu poruku; nervoza bi mogla uticati na san i koncentraciju. Kratka šetnja ili promjena rutine pomoći će vam da razbistrite misli.

Savjet: Ne odgovarajte odmah na svaku poruku.

Rak

Na poslu vas očekuju kašnjenja, nesporazumi i osjećaj da drugi ne cijene vaš trud, a ni u ljubavi situacija neće biti mnogo bolja jer su moguće svađe, razočaranja i emotivna distanca; zdravlje bi moglo biti narušeno zbog stresa, umora i lošeg raspoloženja. Dan je nepovoljan za velike odluke, rasprave, trošenje novca i bilo kakve rizične poteze.

Savjet: Preživite ponedjeljak i ne donosite zaključke o svom životu.

Lav

Na poslu možete privući pažnju i dobiti pohvalu za ono što radite, dok će vam samopouzdanje pomoći i u ljubavi, posebno ako napravite prvi korak; zdravlje je solidno, ali ne pretjerujte s tempom i fizičkim naporom. Jedna spontana odluka mogla bi vam uljepšati dan.

Savjet: Iskoristite svoju energiju, ali ne trošite je uzalud.

Djevica

Organizacija će vam biti najveći saveznik na poslu, dok u ljubavi možete osjetiti potrebu da analizirate svaku sitnicu, a zdravlje traži više pažnje prema odmoru i hidrataciji. Nemojte sebi stvarati dodatni stres pokušavajući da sve bude savršeno.

Savjet: Dovoljno dobro je ponekad sasvim dovoljno.

Vaga

Na poslu ćete uspješno izbjeći nepotrebne sukobe i pronaći kompromis, dok ljubav donosi topliju atmosferu i mogućnost lijepog susreta; zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više kretanja i manje vremena pred ekranom. Ne dozvolite da tuđe raspoloženje pokvari vaše.

Savjet: Birajte mir umjesto dokazivanja.

Škorpija

Ponedjeljak vam donosi snažnu koncentraciju i mogućnost da završite važan posao, dok u ljubavi možete očekivati intenzivne emocije i razgovor koji će razjasniti neke nedoumice; zdravlje je stabilno, ali stres držite pod kontrolom. Neko bi mogao pokušati da vas isprovocira – nemojte mu pružiti zadovoljstvo.

Savjet: Ćutanje je ponekad najjači odgovor.

Strijelac

Na poslu vas očekuje dinamičan dan i mogućnost da dobijete novu ideju ili zadatak, dok bi u ljubavi moglo doći do prijatnog iznenađenja; zdravlje je dobro ako ne pretjerate s obavezama i pronađete dovoljno vremena za san. Ne odbijajte priliku samo zato što dolazi neočekivano.

Savjet: Ostavite prostor za spontanost.

Jarac

Bićete veoma efikasni na poslu i lako ćete završavati ono što drugima djeluje komplikovano, dok u ljubavi možete djelovati hladnije nego što se zaista osjećate; zdravlje zahtijeva da obratite pažnju na umor i napetost. Nije svaka pauza gubljenje vremena.

Savjet: Dozvolite sebi da danas ne budete najproduktivnija osoba u prostoriji.

Vodolija

Na poslu vas očekuje neobična ideja ili promjena plana koja bi vam zapravo mogla odgovarati, dok u ljubavi možete poželjeti više slobode i prostora; zdravlje je dobro, ali izbjegavajte iscrpljivanje i neredovan ritam odmora. Poslušajte intuiciju kada osjetite da vam je potrebna promjena.

Savjet: Ne vraćajte se tamo gdje ste već shvatili da ne pripadate.

Ribe

Na poslu ćete biti osjetljiviji na atmosferu oko sebe, ali možete ostvariti dobar rezultat ako se usredsredite na jednu stvar; u ljubavi vas očekuje emotivan trenutak, dok zdravlje traži više sna, tečnosti i odmora. Ne preuzimajte tuđe probleme kao svoje.

Savjet: Sačuvajte malo energije samo za sebe.