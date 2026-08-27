Dnevni horoskop za 27. avgust: Jednom znaku stiže neočekivan novac, a za koga slijedi uzbudljiv emotivni obrt?

Dnevni horoskop za 27. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: Billion Photos/Shutterstock

Ovan

Posao: Iznenadni poziv ili poruka mijenja planove i otvara vam vrata za novu poslovnu priliku. Ljubav: Strastveni trenuci sa partnerom vraćaju bliskost koja vam je nedostajala. Zdravlje: Osjećate se dobro, ali izbegavajte kasne i teške obroke.

Bik

Posao: Vrijeme je da naplatite trud koji ste uložili u proteklom periodu, očekujte finansijski pomak. Ljubav: Uživanje u mirnom okruženju donosi vam potpunu harmoniju sa voljenom osobom. Zdravlje: Obratite pažnju na redovan unos vode i hidriranje.

Blizanci

Posao: Mogući su sitni nesporazumi sa kolegama, pa sačuvajte smirenost i izbegavajte ishitrene reakcije. Ljubav: Neobičan flert preko društvenih mreža pokreće vašu radoznalost. Zdravlje: Prošetajte na svježem vazduhu radi boljeg sna.

Rak

Posao: Fokusirajte se na detalje jer bi vam neka važna sitnica mogla promaknuti tokom radnog dana. Ljubav: Otvoreni i iskreni razgovor rješava staru nedoumicu u odnosu. Zdravlje: Osjetljivost na promjene vremena, prijaće vam opuštanje.

Lav

Posao: Preuzimate inicijativu na sastancima i dobijate zaslužene pohvale od nadređenih. Ljubav: Privlačite poglede gdje god da se pojavite, iskoristite svoj prirodni šarm. Zdravlje: Energija je visoka, ali nemojte pretjerivati sa fizičkim naporom.

Djevica

Posao: Povoljan je dan za planiranje budućih investicija i rješavanje zaostale administracije. Ljubav: Partner vam sprema malo iznenađenje koje će vas u potpunosti raznježiti. Zdravlje: Pripazite na unos kofeina i odmorite oči od ekrana.

Vaga

Posao: Donosite važnu odluku vezanu za saradnju sa novim klijentima ili partnerima. Ljubav: Nekome iz vašeg bliskog okruženja već duže vrijeme zapadate za oko. Zdravlje: Lagane vježbe istezanja ili joga pomogće vam da se opustite.

Škorpija

Posao: Intuitivno prepoznajete dobru priliku prije nego što ostali u timu uopšte reaguju. Ljubav: Izbjegavajte tajne i budite potpuno otvoreni prema voljenoj osobi. Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan san i mentalni predah.

Strijelac

Posao: Dobra organizacija vam je jača strana danas, sa lakoćom privodite zadatke kraju. Ljubav: Moguće je zanimljivo novo poznanstvo preko zajedničkih prijatelja. Zdravlje: Stabilno se osjećate, prijaće vam boravak u prirodi.

Jarac

Posao: Stižu vijesti koje ste dugo čekali, otvara se put ka stabilnijem poslovnom napretku. Ljubav: Partner želi više vašeg vremena, pronađite balans između posla i privatnog života. Zdravlje: Pripazite na držanje tijela i leđa.

Vodolija

Posao: Vaše vizionarske ideje konačno nailaze na pravo razumijevanje u radnom okruženju. Ljubav: Neočekivani susret u prolazu vraća vam osmijeh na lice. Zdravlje: Smanjite vrijeme provedeno pred ekranima i izađite u šetnju.

Ribe

Posao: Rješavate finansijsku dilemu koja vas je opterećivala prethodnih dana. Ljubav: Emocije su duboke, idealan je trenutak da izrazite ono što zaista osjećate. Zdravlje: Prijaće vam topla kupka i opuštajući večernji čaj.