Dnevni horoskop za 26. avgust: Vaga rješava važan problem, neko dobija ponudu koju ne smije da odbije

Dnevni horoskop za 26. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom jer će vam dodatna informacija promijeniti pogled na situaciju. Ljubav: Partner može da vas iznenadi predlogom koji niste očekivali, dok slobodni Ovnovi privlače pažnju na neobičnom mestu. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Moguće je priznanje za trud koji ste ulagali duže vrijeme. Ljubav: Dan je povoljan za iskren razgovor i rješavanje nesporazuma. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja im odmah privuče pažnju. Zdravlje: Prijaće vam laganija hrana i više tečnosti.

Blizanci

Posao: Neočekivana promjena plana zahtijevaće da budete snalažljivi, ali upravo tu možete pokazati svoje kvalitete. Ljubav: Neko iz vašeg okruženja šalje jasne signale, ali nećete odmah znati kako da ih protumačite. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora od telefona i računara.

Rak

Posao: Ne preuzimajte tuđe obaveze samo da biste izbjegli raspravu. Ljubav: Partneru je danas potrebna vaša podrška, dok slobodni Rakovi mogu dobiti poruku koja budi stare emocije. Zdravlje: Osjetljivost na stres može uticati na san.

Lav

Posao: Pred vama je prilika da se istaknete i pokažete šta možete, naročito ako preuzmete inicijativu. Ljubav: Privlačnost je naglašena, a jedan susret mogao bi da preraste u nešto više. Zauzeti Lavovi uživaće u pažnji partnera. Zdravlje: Energije imate dovoljno, ali nemojte pretjerivati sa obavezama.

Djevica

Posao: Konačno završavate zadatak koji vam je dugo oduzimao vrijeme i otvarate prostor za nove planove. Ljubav: Ne tražite skriveno značenje u svakoj partnerovoj riječi. Slobodne Djevice mogu se zainteresovati za osobu koju dugo poznaju. Zdravlje: Moguća je napetost u leđima.

Vaga

Posao: Važan dogovor mogao bi da bude bliži realizaciji nego što mislite. Ljubav: Očekuje vas emotivno prijatan dan, a jedan iskren razgovor može dodatno zbližiti partnere. Zdravlje: Više kretanja pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Škorpija

Posao: Ne dozvolite da vas tuđa kritika izbaci iz ravnoteže – znate koliko ste truda uložili. Ljubav: Slobodne Škorpije mogu privući osobu snažne energije, dok zauzeti treba da izbjegavaju nepotrebne rasprave. Zdravlje: Obratite pažnju na umor i potrebu za odmorom.

Strijelac

Posao: Danas vam se otvara mogućnost da nešto završite brže nego što ste očekivali. Ljubav: Spontan susret može vam uljepšati dan, a zauzeti Strijelčevi planiraće nešto lijepo sa partnerom. Zdravlje: Boravak na otvorenom vratiće vam energiju.

Jarac

Posao: Finansijska odluka zahtijevaće hladnu glavu i dobru procjenu, zato ne pristajte odmah na prvu ponudu. Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena, dok slobodni Jarčevi mogu započeti zanimljivu komunikaciju. Zdravlje: Ne zanemarujte signale umora.

Vodolija

Posao: Vaša ideja može privući pažnju osobe koja ima uticaj na vaš dalji profesionalni put. Ljubav: Neočekivana poruka ili poziv mijenja vaše raspoloženje. Slobodne Vodolije mogle bi da uđu u zanimljivu prepisku. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i manje nerviranja oko sitnica.

Ribe

Posao: Intuicija vam govori da sačekate pravi trenutak, a strpljenje bi danas moglo da vam se isplati. Ljubav: Emocije su naglašene, pa ćete lako prepoznati šta zaista želite. Zdravlje: Moguća je promjenljiva energija tokom dana, zato napravite dovoljno pauza.

(Lepa i srećna)