Ljubavni horoskop za septembar 2026: Evo da li vaš znak čeka prosidba, novo poznanstvo ili težak izbor

Pročitajte ljubavni horoskop za septembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju.

Izvor: AI Info

Mjesečni horoskop za septembar 2026. godine donosi zanimljive prilike. Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

OVAN

Ljubavni horoskop za septembar 2026. donosi eksplozivan period. Bićete kao vulkan koji samo što nije proradio. Početkom mjeseca vaša energija privući će brojne obožavaoce, ali budite oprezni. Vaša neposrednost mogla bi nekoga da povrijedi. Osmog septembra možete da upoznate osobu koja će vam promijeniti život. Ne plašite se da napravite prvi korak!

Sredinom mjeseca moguća je ljubomora, ali nemojte da dozvolite da ugrozi odnos. Oko 20. septembra očekuje vas neočekivana ponuda, možda poziv na romantični vikend, pa čak i prosidba. Kraj mjeseca donosi razjašnjenje, ili ćete učvrstiti vezu ili shvatiti da je vrijeme da krenete dalje.

BIK

Ljubav će vam u septembru 2026. donijeti toplinu i sigurnost. Tražićete stabilnost, a zvijezde su spremne da vam je pruže. Petog septembra mogli biste od partnera da čujete riječi koje vam mnogo znače. Slobodne Bikove očekuje poznanstvo koje će početi prijateljskim razgovorom uz čaj, a za godinu dana moglo bi da se završi vjenčanjem.

Sredinom mjeseca mogu da se jave nedoumice. Da li ste izabrali pravu osobu? Ne brinite, to je samo prolazno preispitivanje. Na dan ravnodnevnice, 22. septembra, partner će vam prirediti iznenađenje koje će potvrditi iskrenost njegovih osjećanja. Kraj mjeseca donosi sklad i toplinu u domu.

BLIZANCI

Ovog septembra bićete glavni junak romantične komedije! Vaš šarm i vedrina privući će toliko udvarača da ćete teško moći da se snađete među njima. Oko 10. septembra mogli biste da birate između dvije osobe. Nemojte da žurite sa odlukom!

Venera u Vagi će vam 15. septembra donijeti jasnoću i pomoći da shvatite ko vam je zaista potreban. Krajem mjeseca moguća je svađa sa partnerom zbog sitnice, ali ona bi na kraju mogla samo da učvrsti vaš odnos. Najvažnije je da ne dramatizujete i da budete iskreni.

RAK

Septembar 2026. će za vas biti mjesec dubokih osjećanja. Bićete naročito osjetljivi na partnerove emocije, pa biste mogli da zaplačete i od sreće i od tuge. Oko 3. septembra možete da čujete riječi na koje ste čekali godinama. Slobodni Rakovi trebalo bi pažljivije da pogledaju ljude u svom okruženju. Moguće je da je srodna duša već dugo pored vas, ali je do sada niste primjećivali.

Sredinom mjeseca moguća je rasprava koja će vas, umjesto da vas udalji, još više povezati. Kraj septembra donosi sklad i međusobno razumijevanje. Vaša ranjivost postaće vaša najveća snaga.

LAV

Ljubavni horoskop za septembar 2026. godine kaže da ćete biti glavna zvijezda ljubavnog neba! Vaša harizma dostići će vrhunac i bićete gotovo neodoljivi. Oko 7. septembra mogli biste da osvojite srce osobe koju već dugo želite. Iskoristite svoju priliku! Sredinom mjeseca moguć je izbor između dva udvarača, ali vaše srce već zna odgovor.

Oko 21. septembra očekuje vas ponuda koja bi mogla da vam promijeni život, možda čak i prosidba. Kraj mjeseca donosi sklad u odnosima, pod uslovom da ne dozvolite ponosu da preuzme glavnu riječ.

DJEVICA

Septembar 2026. vam donosi jasnoću na ljubavnom planu. Prestaćete da tragate za idealima i počećete više da cijenite stvarne ljude sa svim njihovim vrlinama i manama. Oko 11. septembra mogli biste da srušite sopstvene predrasude o ljubavi. Slobodne Djevice očekuje poznanstvo sa osobom koja nije savršena, ali će upravo zbog toga biti savršena za njih.

Sredinom mjeseca moguća je kriza u vezi, ali ona će označiti početak novog poglavlja. Kraj septembra mogao bi da donese romantično putovanje ili susret koji će vam potpuno promijeniti život.

VAGA

Vaš septembar 2026. biće prava umjetnost ljubavi. Iznenadićete partnera neobičnim izjavama osjećanja i romantičnim gestovima. Oko 13. septembra mogli biste da upoznate buduću ljubav na mjestu na kojem to najmanje očekujete, možda na izložbi ili u knjižari.

Sredinom mjeseca možete da posumnjate u svoj izbor. Zvijezde vam savjetuju da poslušate srce, a ne razum. Od 23. septembra očekuju vas veći sklad i razumijevanje. Kraj mjeseca donosi stabilnost, bliskost i toplinu u vezi.

ŠKORPIJA

Ovo je mjesec koji bi mogao zauvijek da vas promijeni. Preispitivaćete svoje stavove o ljubavi, što će dovesti do dubokih ličnih promjena. Oko 9. septembra možete da donesete važnu odluku o budućnosti svog odnosa.

Sredinom mjeseca očekuju vas nalet strasti i bolje razumijevanje sa partnerom. Slobodne Škorpije mogle bi da upoznaju osobu koja će godinama ostati uz njih. Oko 20. septembra moguća je veridba ili odluka o zajedničkom životu. Kraj mjeseca donosi sklad ukoliko budete potpuno iskreni.

STRIJELAC

Ljubav će vas pronaći kada joj se najmanje budete nadali. Oko 6. septembra mogli biste da upoznate posebnu osobu tokom putovanja ili bavljenja sportom. Vaš optimizam i otvorenost privući će veliki broj obožavalaca.

Sredinom mjeseca očekuju vas snažne emocije i strastvena ljubavna priznanja. Oko 24. septembra možete da dobijete neočekivanu ponudu koja će promijeniti vaš ljubavni život. Kraj mjeseca donosi manje izazove, ali će vam smisao za humor pomoći da ih lako prevaziđete.

JARAC

Podsjetićete se kako izgleda prava ljubav. Oko 4. septembra partner bi mogao da vam priredi romantično iznenađenje. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju osobu koja dijeli njihove životne vrijednosti i pogled na budućnost.

Sredinom mjeseca moguć je ozbiljan razgovor o zajedničkim planovima. Nemojte ga izbjegavati! Datum koji bi mogao da bude presudan za vaš odnos je 22. septembar. Kraj mjeseca donosi sklad i stabilnost ukoliko otvorite srce i dozvolite sebi da volite.

VODOLIJA

Vaš septembar 2026. biće pun neočekivanih obrta. Oko 11. septembra mogli biste da upoznate osobu koja će srušiti sve vaše dosadašnje predstave o ljubavi. Sredinom mjeseca osjetićete posebnu povezanost sa partnerom. Činiće vam se da možete da osjetite jedno drugo čak i kada ste razdvojeni.

Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo sa osobom sličnih interesovanja, koja bi najprije mogla da postane blizak prijatelj, a zatim i partner. Oko 26. septembra moguće je neobično, ali uzbudljivo pitanje o zajedničkoj budućnosti. Kraj mjeseca donosi sklad ako ostanete vjerni sebi.

RIBE

Ljubavni horoskop za septembar 2026. obaviće vas romantičnom maglom. Oko 12. septembra mogli biste da se zaljubite do ušiju. Vaše osjećajno srce biće posebno prijemčivo za ljepotu, umjetnost i romantične gestove. Sredinom mjeseca očekuju vas duboka bliskost i međusobno razumijevanje.

Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja će razumjeti njihovu dušu. Oko 25. septembra moguć je važan izbor, a zvijezde vam savjetuju da slijedite osjećanja. Kraj mjeseca donosi sklad ukoliko se ne budete plašili da sanjate.

(MONDO)