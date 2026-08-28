Dnevni horoskop za 28. avgust: Sreća je na strani ova 3 znaka, ali jedan mora da bude oprezan

Dnevni horoskop za 28. avgust - posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom koja može imati dugoročne posljedice. Ljubav: Partner vam otkriva nešto što će promijeniti vaš pogled na jednu situaciju. Slobodni Ovnovi privlače osobu koja im je dugo bila zanimljiva. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Stiže vijest koja vam vraća motivaciju i pokazuje da ste na dobrom putu. Ljubav: Jedan mali gest voljene osobe vraća toplinu u odnos. Slobodni Bikovi mogu započeti zanimljivu komunikaciju. Zdravlje: Prijaće vam lagana fizička aktivnost.

Blizanci

Posao: Ne otkrivajte prerano sve svoje planove jer neko može pokušati da ih iskoristi. Ljubav: Dan je odličan za iskren razgovor i razjašnjavanje nesporazuma. Slobodni Blizanci mogli bi da dožive prijatno iznenađenje. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Rak

Posao: Jedan zadatak koji ste odlagali konačno dolazi na red, ali ćete ga riješiti lakše nego što očekujete. Ljubav: Želite sigurnost i jasne odgovore, a partner je spreman da vam ih pruži. Slobodni Rakovi razmišljaju o osobi iz prošlosti. Zdravlje: Izbjegavajte stres i pretjerano razmišljanje.

Lav

Posao: Pred vama je prilika da se istaknete, ali rezultat zavisi od toga koliko ćete biti spremni da preuzmete inicijativu. Ljubav: Vaš šarm danas je posebno izražen. Moguć je susret koji će vas dugo držati u lijepom raspoloženju. Zdravlje: Imate dovoljno energije, ali nemojte pretjerivati sa obavezama.

Djevica

Posao: Konačno dobijate odgovor koji ste dugo čekali i možete da napravite sljedeći korak. Ljubav: Ne dozvolite da sitna zamjerka pokvari lijep trenutak sa partnerom. Slobodne Djevice mogu upoznati nekoga preko posla. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i ritam obroka.

Vaga

Posao: Saradnja sa jednom osobom može vam donijeti više nego što trenutno očekujete. Ljubav: Partner želi da provede više vremena sa vama, pa nemojte odbijati poziv na zajednički izlazak. Slobodne Vage mogu dobiti poruku koja ih iznenađuje. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Škorpija

Posao: Neko pokušava da vas uvuče u tuđi problem, ali nema potrebe da preuzimate odgovornost koja nije vaša. Ljubav: Intenzivne emocije mogu dovesti do rasprave ako budete insistirali da bude po vašem. Zdravlje: Pokušajte da se opustite i ranije legnete.

Strijelac

Posao: Dobar trenutak za razgovor o novcu, uslovima rada ili novom projektu. Ljubav: Jedna spontana odluka može pretvoriti običan dan u veoma lijep. Slobodni Strelčevi imaju priliku za zanimljivo poznanstvo. Zdravlje: Više vremena provedite na svježem vazduhu.

Jarac

Posao: Nešto što je izgledalo kao prepreka sada počinje da se rješava. Budite uporni. Ljubav: Partner očekuje da pokažete emocije, a ne samo da ih podrazumijevate. Slobodni Jarčevi mogli bi da naprave prvi korak. Zdravlje: Moguća je iscrpljenost zbog nagomilanih obaveza.

Vodolija

Posao: Nova ideja može vam otvoriti vrata, ali prvo morate da je predstavite na pravi način. Ljubav: Neobičan susret ili poruka može pokrenuti emocije koje niste očekivali. Zdravlje: Napravite pauzu od telefona i računara.

Ribe

Posao: Danas vjerujte svom osjećaju, posebno kada primijetite da nešto nije onako kako izgleda. Ljubav: Partner vam pruža podršku koja vam je potrebna. Slobodne Ribe mogu se iznenada zainteresovati za nekoga iz svog okruženja. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i mirniji tempo.