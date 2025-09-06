logo
Vakcina protiv kolorektalnog karcinoma: Rusija objavila uspješne rezultate

Vakcina protiv kolorektalnog karcinoma: Rusija objavila uspješne rezultate

Autor Dušan Volaš
Ruska vakcina protiv raka uspješno je prošla pretkliničke testove i pokazala da je bezbjedna i veoma efikasna, saopštila je šef Federalne medicinske i biološke agencije Veronika Skvorcova.

"Istraživanje je trajalo nekoliko godina, a posljednje tri su bile posvećene obaveznim prektliničkim istraživanjima", izjavila je Skvorcova na Istočnom ekonomskom forumu.

Ona je dodala da je vakcina sada spremna za upotrebu i da se čeka zvanično odobrenje, prenio je TASS.

Istraživači su uočili smanjenje veličine tumora i usporavanje napredovanja tumora u rasponu od 60 do 80 odsto u zavisnosti od karakteristika bolesti.

Osim toga, studije su pokazale povećanje stope preživljavanja koje mogu da se pripišu vakcini.

Početna meta ove vakcine biće kolorektalni karcinom. Ostvaren je obećavajući napredak u razvoju vakcina za glioblastom i određene vrste melanoma, uključujući očni melanom. Ove vakcine su trenutno u poodmaklim fazama razvoja.

SRNA

