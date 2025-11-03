EU mijenja pravila o vozačkim dozvolama: Maloljetnici mogu za volan ali evo u čemu je štos

Evropski parlament donio je nova pravila o vozačkim dozvolama, sada mladi sa 17 mogu da voze, ali samo u pratnji iskusnog vozača.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Cinematographer/Shutterstock

Evropski parlament dopunio je pravila o vozačkim dozvolama, a jedna od ključnih novina je mogućnost da sedamnaestogodišnjaci dobiju vozačku dozvolu. Ipak, postojaće važno ograničenje, do punoljetstva će smjeti da voze isključivo uz pratnju iskusnog vozača.

Osim toga, za sve neiskusne vozače uvode se stroža pravila i kazne za vožnju pod uticajem alkohola i za nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Države članice će imati rok od četiri godine da primijene nova pravila.

Podijeljena mišljenja stručnjaka i kandidata

Ova najava izazvala je različite reakcije. Instruktora vožnje Mišu Đivića brine pitanje zrelosti.

"Ogromna je razlika između djeteta od 17 i 18 godina, to su već mladi ljudi. Sa 18 godina dolazi veća odgovornost, a sam postupak polaganja vozačkog ispita i sama vožnja zahtjevaju veću zrelost", smatra Đivić.

S druge strane, polaznik auto-škole Bojan Vujić ne vidi problem u godinama.

"Stres je dobar ako se zna pravilno iskoristiti, tako da što prije ljudi nauče da voze, to bolje. Mislim da se u Americi može voziti već sa 16 godina, tako da je i ovo u redu, razlika između 17 i 18 nije velika", rekao je Vujić.

Ko je iskusni vozač u pratnji?

Domaće stručnjake posebno brine nepreciznost pravila o tome ko uopšte može biti pratnja sedamnaestogodišnjem vozaču.

"Postoji jedan problem, nije jasno precizirano da li su to roditelji. Mi bismo to pozdravili i rekli: odlično, roditelji će sa svojom djecom sjediti u automobilu i to bi doprinijelo većoj bezbjednosti. Nažalost, nije određeno ko tačno može biti ta osoba; jedino je propisano da mora imati određeno iskustvo i proći posebnu obuku", izjavio je za HRT Sinan Alispahić, pomoćnik generalnog sekretara HAK-a.

Niže starosne granice i za profesionalce

Nova pravilaspuštaju i starosnu granicu za vozače kamiona i autobusa (kategorije C i D), ali u tom pogledu Hrvatska je već usklađena sa evropskim propisima, prenosi Index. U Hrvatskoj se vožnja kamiona već može polagati sa 18, a autobusa sa 21 godinom.

"U Evropi nedostaje mnogo profesionalnih vozača i vjerovatno se zbog toga ide na smanjenje starosne granice. Što se nas tiče, kod nas je već propisano da oni koji imaju početne kvalifikacije mogu polagati C kategoriju sa 18, a D sa 21 godinom. To su oni koji će profesionalno učestvovati u saobraćaju, tako da ne vidim veliku promjenu", rekao je stručnjak za saobraćaj Damir Novak.

Stiže i digitalna vozačka dozvola

Jedna od promjena koja će sigurno obradovati sve vozače jeste uvođenje digitalne vozačke dozvole. U roku od četiri godine vozačku ćemo moći imati i na mobilnom telefonu, što će znatno olakšati njeno korišćenje i provjeru.

