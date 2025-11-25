logo
Otkriven uzrok smrti porodice iz Njemačke u hotelu u Istanbulu: Opasan gas ubio cijelu porodicu na odmoru

Otkriven uzrok smrti porodice iz Njemačke u hotelu u Istanbulu: Opasan gas ubio cijelu porodicu na odmoru

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Porodica nemačko-turskog porijekla otrovala se fosfinom na odmoru u Istanbulu zbog čega su svi preminuli.

Uzrok smrti porodice iz njemačke u hotelu u Istanbulu Izvor: Printscreen/X

Oko dvije nedjelje nakon što je preminula porodica njemačko-turskog porijekla na odmoru u Istanbulu u Turskoj, otkriven je uzrok smrti. Prema rezultatima obdukcije, porodica je umrla od trovanja visokotoksičnim gasom fosfinom, piše "Al Arabija".

Istog dana kada su se otrovali preminuli su majka Čigdem (27), dvoje male djece Masal (3) i Kadir (6), dok je otac Servet (38) preminuo nekoliko dana kasnije u bolnici. Bili su na odmoru u hotelu u Istanbulu u koji su i ranije išli, ali ovog puta se porodično putovanje završilo tragično.

Šta je fosfin?

Fosfin je visokotoksični gas bez boje i mirisa, ali je izuzetno toksičan i zapaljiv. Koristi se za suzbijanje štetočina, a riječ je o neurotoksinu koji je opasan čak i u vrlo malim koncentracijama.

