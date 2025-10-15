Ljudi leže na ulici, autobus slupan: Prvi snimci stravične nezgode u Istanbulu

Autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.
vdo teške nezgode, kada je autobus udario u stanicu punu ljudi. Mediji pišu da je povrijeđen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta.
Prema pisanju turskih medija, autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.
İstanbul Çekmeköy Şile yolunda İETT otobüsü durağa daldı.— KÜRSÜ TV (@kursu_tv)October 15, 2025
Kaza sonucu yaralanan vatandaşlara müdahale edildi.#çekmeceköy#istanbulpic.twitter.com/pB3fRQaYTA
Na snimku sa lica mjesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći. Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.
Çekmeköy'de otobüs durağa girdi; yaralılar var. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.#kaza#istanbul#çekmeköy#iettpic.twitter.com/V1WBtlXpLc— SerHaber (@ser_haberr)October 15, 2025
(Telegraf/MONDO)