Ljudi leže na ulici, autobus slupan: Prvi snimci stravične nezgode u Istanbulu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Snimci sudara u Istanbulu Izvor: X/@kursu_tv

vdo teške nezgode, kada je autobus udario u stanicu punu ljudi. Mediji pišu da je povrijeđen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta.

Prema pisanju turskih medija, autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Na snimku sa lica mjesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći. Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.

(Telegraf/MONDO) 

Tagovi

istanbul autobus

