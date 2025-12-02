Novi sukob, stara tema: Poljska insistira na ratnoj odšteti – Berlin tvrdi da je pitanje zatvoreno

Poljski premijer Donald Tusk i nemački kancelar Fridrih Merc ponovo su se sukobili oko pitanja ratne odštete za razaranja iz Drugog svjetskog rata. Rasprava je zasjenila sastanak u Berlinu, uprkos pokušajima obje strane da poprave bilateralne odnose.

Izvor: Pawel Supernak / PAP / Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk i njemački kancelar Fridrih Merc sukobili su se oko pitanja ratne odštete za razaranje Poljske tokom nacističkog perioda.

Otvoreno neslaganje dvojice lidera, koji su se obavezali da poprave često napete odnose svojih zemalja, bacilo je sjenku na razgovore u Berlinu, koji su trebalo da pokažu jedinstvo i saradnju u nizu tema, uključujući odbranu i podršku Ukrajini, piše Politico.

Umjesto toga, dvojica lidera ponovo su se našla na suprotnim stranama oko izuzetno osjetljivog pitanja, na koji način bi Njemačka trebalo da nadoknadi štetu koju je počinila tokom Drugog svjetskog rata.

"Moramo čuvati sjećanje, čak i ono bolno. Nadam se da to možemo da činimo na način koji nas ne razdvaja, već zbližava", rekao je Merc stojeći pored Tuska.

Međutim, Tusk je zauzeo tvrđi stav nego ranije i kritikovao nemačko odbijanje da plati ratnu odštetu Poljskoj.

"Mi u Poljskoj vjerujemo da naša zemlja nikada nije dobila kompenzaciju za gubitke i zločine iz Drugog svjetskog rata", naveo je.

Berlin tvrdi da je pitanje 'pravno zatvoreno'

Od povratka na vlast 2023. godine, Tusk nije naglašavao zahtjev prethodne PiS vlade, koja je od Njemačke tražila 1,3 biliona evra za okupaciju Poljske od 1939. do 1945. Berlin je više puta ponovio da je to pitanje "pravno zatvoreno".

Ipak, Tusk je juče ponovo otvorio temu, kritikujući njemački stav da se Poljska 1950-ih odrekla prava na odštetu, u vrijeme kada je bila pod sovjetskom kontrolom.

Političari PiS-a, uključujući i aktuelnog poljskog predsjednika Karola Navrockog, tvrde da je odricanje donijeto pod sovjetskim pritiskom i da ga ne treba uzimati zdravo za gotovo. Tusk je juče ponovio tu ocjenu.

"Njemačka se drži tog formalnog diplomatskog sporazuma iz 1950-ih. Oni koji poznaju istoriju znaju da Poljska tada nije imala nikakvu riječ u tome. A odricanje Poljske od odštete ne može se posmatrati kao čin koji je odražavao volju poljskog naroda", upozorio je.

Obnovljene tenzije oko ratne odštete mogle bi da zakomplikuju napore dvojice lidera da smanje razlike u nizu tema, od sporova oko graničnih kontrola do berlinske istrage eksplozija koje su onesposobile ruske gasovode Sjeverni tok.

Merc je već prvog dana mandata otputovao u Poljsku

Tuskova vlada je često naglašavala da, iako postoji moralni osnov za odštetu, ne postoji pravni mehanizam kojim bi Berlin mogao biti primoran da plati, te da bi insistiranje na tome samo pogoršalo odnose Poljske i Njemačke, njenog najvećeg ekonomskog partnera.

Istovremeno, Merc je stupio na dužnost uz obećanje da će poboljšati odnose sa Poljskom i već prvog punog dana mandata otputovao je u Varšavu. Tada je rekao da u Vajmarskom trouglu, neformalnom savezu Njemačke, Poljske i Francuske, vidi mogući motor za jačanje evropske odbrambene strategije.

Juče je Mercova vlada objavila niz poteza osmišljenih da ublaže poljsko nezadovoljstvo zbog njemačkog odbijanja da isplati odštetu, iako ti potezi vjerovatno neće zadovoljiti mnoge Poljake.

Merc je izjavio da će Njemačka nastaviti s planovima za izgradnju spomenika posvećenog poljskim žrtvama nacističke Njemačke u Berlinu, a njegova vlada je obećala i povraćaj poljskih kulturnih artefakata koje su nacisti ukrali.

Dvije zemlje u bliskom kontaktu oko Ukrajine

Njemačka je takođe obećala da će "ispitati mogućnosti dodatne pomoći poljskim žrtvama nacističke agresije", navodi se u zajedničkoj izjavi.

Ova obaveza odnosi se na prijedlog bivšeg kancelara Olafa Šolca o finansijskoj kompenzaciji živim poljskim žrtvama nacističke Njemačke. Međutim, plan još nije zaživeo.

Tusk je izrazio frustraciju zbog toga, upozorivši da vrijeme ističe.

"Kada sam o tome razgovarao s kancelarom Šolcom, broj živih žrtava bio je nešto više od 60.000. Danas je to 50.000. Molim vas, ubrzajte ako zaista želite da učinite taj gest", rekao je, dodajući da će Varšava, ukoliko Berlin ne ubrza proces, koristiti sopstvena sredstva da obešteti žrtve.

Uprkos neslaganjima, Merc i Tusk su poručili da su u bliskom kontaktu oko situacije u Ukrajini i pregovora o mogućem mirovnom sporazumu. Tusk je upozorio na rizik podsticanja podela između Njemačke i Poljske.

"S obje strane granice imamo radikale koji su zainteresovani da podstiču antinjemačko raspoloženje u Poljskoj i antipoljska osjećanja u Njemačkoj. Ali uvijeren sam da neće uspjeti u svojim namjerama", zaključio je.

(M.A./EUpravo zato/index.hr)