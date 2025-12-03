logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Rusija nije spremna za rat sa Evropom": Oglasio se visoki zvaničnik NATO-a o Putinovim izjavama

"Rusija nije spremna za rat sa Evropom": Oglasio se visoki zvaničnik NATO-a o Putinovim izjavama

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Visoki zvaničnik NATO-a ocijenio je da Putin blefira o spremnosti za rat sa Evropom, ističući da NATO ostaje ujedinjen i sposoban da odbrani saveznike.

Putin blefira o spremnosti za rat sa Evropom tvrdi zvaničnik nato Izvor: Profimedia

Visoki zvaničnik NATO-a smatra da ruski predsjednik Vladimir Putin blefira kada tvrdi da je spreman za rat protiv Evrope. Govoreći novinarima pod uslovom anonimnosti, uoči ministarskog sastanka NATO-a, zvaničnik je izjavio da, iako Savez prati nedavne Putinove izjave, ne tumači ih kao znak stvarne namjere, prenosi European Pravda.

"Putin možda kaže da je spreman za rat. Ali kada Putin nešto kaže, to se često ne pokaže istinitim. U svakom slučaju, ne vjerujem da je Vladimir Putin spreman za rat sa Evropom", rekao je zvaničnik. Predstavnik NATO-a je priznao da ruske vojne sposobnosti ostaju značajne, posebno zbog iskustva koje je Rusija stekla u ratu u Ukrajini. Međutim, to, prema mišljenju Saveza, ne čini Putinove prijetnje vjerodostojnima.

"Sposobnost za rat, ali ne i za pobjedu"

"On nije spreman. Ali ne tvrdim da Rusija ne proizvodi dovoljno vojne opreme, niti da joj nedostaje vojna sposobnost ili ekonomska baza za takvu kampanju. I naravno, to ne znači da Rusija ne želi da promeni evropsku bezbednosnu arhitekturu", pojasnio je zvaničnik.

"Razlog je taj što on zna da će se NATO braniti, i čak i ako ima sposobnost vođenja rata, nema sposobnost pobede. I što je najvažnije, vjerujem da Putin razumije da je NATO sada izuzetno ujedinjen u odbrani svojih saveznika", zaključio je visoki zvaničnik.

Ranije je objavljeno da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio da će Sjevernoatlantski savez učestvovati u raspravama o elementima potencijalnog mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije koji se odnose na NATO.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NATO Vladimir Putin rat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ