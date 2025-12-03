"Rusija nije spremna za rat sa Evropom": Oglasio se visoki zvaničnik NATO-a o Putinovim izjavama

Visoki zvaničnik NATO-a ocijenio je da Putin blefira o spremnosti za rat sa Evropom, ističući da NATO ostaje ujedinjen i sposoban da odbrani saveznike.

Visoki zvaničnik NATO-a smatra da ruski predsjednik Vladimir Putin blefira kada tvrdi da je spreman za rat protiv Evrope. Govoreći novinarima pod uslovom anonimnosti, uoči ministarskog sastanka NATO-a, zvaničnik je izjavio da, iako Savez prati nedavne Putinove izjave, ne tumači ih kao znak stvarne namjere, prenosi European Pravda.

"Putin možda kaže da je spreman za rat. Ali kada Putin nešto kaže, to se često ne pokaže istinitim. U svakom slučaju, ne vjerujem da je Vladimir Putin spreman za rat sa Evropom", rekao je zvaničnik. Predstavnik NATO-a je priznao da ruske vojne sposobnosti ostaju značajne, posebno zbog iskustva koje je Rusija stekla u ratu u Ukrajini. Međutim, to, prema mišljenju Saveza, ne čini Putinove prijetnje vjerodostojnima.

"Sposobnost za rat, ali ne i za pobjedu"

"On nije spreman. Ali ne tvrdim da Rusija ne proizvodi dovoljno vojne opreme, niti da joj nedostaje vojna sposobnost ili ekonomska baza za takvu kampanju. I naravno, to ne znači da Rusija ne želi da promeni evropsku bezbednosnu arhitekturu", pojasnio je zvaničnik.

"Razlog je taj što on zna da će se NATO braniti, i čak i ako ima sposobnost vođenja rata, nema sposobnost pobede. I što je najvažnije, vjerujem da Putin razumije da je NATO sada izuzetno ujedinjen u odbrani svojih saveznika", zaključio je visoki zvaničnik.

