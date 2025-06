Žena tri mjeseca ležala mrtva u stanu: Stanari zgrade u Banjaluci gdje je pronađena boje se zaraze

Nesnosan smrad i strah od zaraze problemi su koji muče stanare zgrade u Ulici cara Lazara 27 u Banjaluci nakon što je u stanu na petom spratu pronađeno tijelo žene koje se raspadalo mjesecima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako za Nezavisne novine pričaju komšije, tijelo je pronađeno 12. juna, nakon što su stanari prijavili nepodnošljiv miris koji se danima širio zgradom.

"Nakon intervencije policije, vrata stana su uklonjena i stan je ostao otvoren, iz kojeg se i dalje širi intenzivan i opasan miris. Unutar stana nalaze se velike količine nagomilanih stvari, što dodatno otežava sanaciju prostora i povećava rizik od pojave zaraznih bolesti, prisustva insekata i glodara", priča nam jedan stanar, koji dodaje da su izrazito zabrinuti zbog zdravlja djece, starijih i hroničnih bolesnika koji žive u zgradi, posebno s obzirom na nadolazeće visoke temperature koje dodatno pogoršavaju stanje.

Isto priča i njegova komšinica.

"Oni su nju iznijeli raspadnutu. Ležala je mrtva tri mjeseca. Možete misliti na šta to liči. To je gore ostalo, crvi, muve, sve je ostalo gore… Oni su ostavili vrata otvorena, nije se moglo zatvoriti od smeća. Mi, stanari smo zalijepili vrata da se ne osjeti miris, ali vjerujete, ja imam unuku i ne dam da mi dođe u posjetu, jer me je strah. Mi ne možemo izaći ni na terasu od smrada", kaže ona.

Gospođa, prema njihovoj priči, nema nasljednike, pa to dodatno otežava problem.

"Mi, stanari, koliko znamo, gospođa nije imala nikoga, nikada se nije udavala, nikada joj niko nije dolazio. Niko nikada. Kažu da je iz Srbije, vjerovatno ima tamo rodbinu, ali valjda bi se neko zapitao zašto se žena ne javlja mjesecima."

Zbog problema u kome su se našli obraćali su se na brojne adrese, međutim, oba stanara nam pričaju da svi prebacuju odgovornost i nadležnost na druge.

"Uprkos brojnim upitima, do sada nije dobijen jasan odgovor koja institucija je nadležna za hitno rješavanje ove situacije. Komunalna policija, sanitarna inspekcija, Higijensko-epidemiološka služba prebacuju odgovornost", kaže komšija.

Stanarka ističe da je išla i u policiju kako bi uzela zapisnik i s njim otišla u Komunalnu policiju.

"Kada smo se obratili Komunalnoj, rekli su da treba izaći neko iz opštine da popiše ima li žena stvari. Svi se boje krivičnog gonjenja. Gdje god se obratimo govore: 'Nije kod nas, ganjaće nas krivično.' HES, kad smo zvali, oni su rekli: 'Nije to naše. Neka se prvo očisti, pa ćemo mi doći poprskati. Niko neće da nam izađe u susret, samo prebacuju s jedne na drugu adresu", priča ona.

Stanari apeluju na institucije da hitno odrede ko je ovlašten da se u najkraćem roku izađe na teren, organizuju neophodne sanitarne mjere, dezinfekcija i deratizacija, te tako spriječi dalja ugroženost zdravlja stanara i šire zajednice.

"Iako razumijemo zakonska ograničenja vezana za ulazak u privatni prostor, naglašavamo da je u ovom slučaju ugroženo pravo na zdrav i siguran život ne samo pojedinca, već cijele zgrade, a potencijalno, u slučaju širenja infekcija, može predstavljati opasnost i za širu zajednicu", priča stanar.

(Mondo)