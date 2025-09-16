logo
Završen uviđaj, naložena obdukcija: U teškoj nesreći kod Gradiške stradala žena

Autor MONDO/B.S.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na carinskom terminalu u Gradišci stradala je 51-godišnja Banjalučanka Milica V.

U nesreći kod Gradiške poginula žena (51) Izvor: Glas Srpske

Nakon uviđaja oglasilo se Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i potvrdili su da je do nesreće došlo oko 10.50 časova na auto-putu Banjaluka-Gradiška.

Stradala žena je u trenutku nesreće upravljala automobilom marke „citroen" i, iz za sada još neutvrđenih razloga, podletjela je pod parkirano teretno vozilo „mercedes“, za čijim volanom je bio M.C. (46) iz Gradiške.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Gradiška.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS", naveli su iz tužilaštva.

(Mondo)

Tagovi

Gradiška saobraćajna nesreća

