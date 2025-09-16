Teška nesreća na carinskom terminalu u Gradišci, nastradao vozač automobila

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na carinskom terminalu u Gradišci, potvrđeno je za "Glas Srpske".
Prema prvim, nezvaničnim informacijama s mjesta događaja, automobil marke Citroen C5 udario je u zadnji dio kamiona.
Na lice mjesta odmah su izašle sve dežurne službe – ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca.
Kako nezvanično saznajemo, nastradao je vozač automobila.
Trenutno nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u nesreći, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti sudara.
Očekuje se da će više informacija biti dostupno po završetku uviđaja.
(MONDO/Glas Srpske)