Teška nesreća na carinskom terminalu u Gradišci, nastradao vozač automobila

Autor Nikolina Damjanić
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na carinskom terminalu u Gradišci, potvrđeno je za "Glas Srpske".

Prema prvim, nezvaničnim informacijama s mjesta događaja, automobil marke Citroen C5 udario je u zadnji dio kamiona.

Na lice mjesta odmah su izašle sve dežurne službe – ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca.
Kako nezvanično saznajemo, nastradao je vozač automobila.

Trenutno nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u nesreći, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti sudara.

Očekuje se da će više informacija biti dostupno po završetku uviđaja.

(MONDO/Glas Srpske)

