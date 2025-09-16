logo
Nesreća u Istočnom Sarajevu: Poginula žena, saobraćaj obustavljen

Autor Nikolina Damjanić
Ženska osoba smrtno je stradala u mjestu Vraca na regionalnom putu Kula-Bistrica, potvrđeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je za portal Klix.ba potvrdila portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović, u nesreći je učestvovalo jedno putničko vozilo koje je, pod još neutvrđenim okolnostima, udarilo u betonski stub.

Od siline udara stub je oboren, što se jasno vidi i na fotografijama s mjesta događaja.

Na terenu su pripadnici Policijske stanice Istočno Sarajevo koji vrše uviđaj. Saobraćaj u ovom dijelu grada trenutno je u potpunosti obustavljen.

(MONDO/Klix)

Tagovi

Istočno Sarajevo saobraćajna nesreća

