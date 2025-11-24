Ukinuta oslobađajuća presuda bivšem direktoru ŠG ”Borja” optuženom za primanje mita

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuću presudu Nenadu Dušaniću, bivšem direktoru Šumskog gazdinstva “Borja” Teslić optuženom za primanje mita i predmet vratio Okružnom sudu Banjaluka na novo suđenje.

Izvor: Opština Teslić

Dušanić je bio optužen da je djelo počinio u julu 2023. godine, a prvostepenu oslobađajuću presudu Okružni sud Banjaluka je donio u septembru prošle godine.

“Uvažava se žalba republičkog javnog tužioca Gorana Glamočanina, ukida presuda Okružnog suda u Banjaluci - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i predmet vraća tom sudu na ponovno suđenje”, istakla je sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović.

Dušanić je bio optužen da je 6. jula 2023. godine primio kovertu sa 5.000 KM u označenim novčanicama koje je donio informator, a nakon čega je uhapšen. Neposredno nakon toga, Opštinski odbor SNSD-a u Tesliću, čiji je član bio Dušanić, donio je odluku o njegovom isključenju iz stranke.

Teretio se da je od direktora jednog privrednog društva iz Teslića koje je radilo popravke i održavanje šumskih puteva, zahtijevao i primio 5.000 KM i tako zloupotrijebio svoju dužnost za izvršenje krivičnog djela, motivisan pribavljanjem protivpravne imovinske koristi.

Radovi su koštali 6.440 КM.

“Neutvrđenog datuma sredinom maja 2023. godine u službenim prostorijama Šumskog gazdinstva “Borja” sastao se sa G. Đ., direktorom privrednog društva iz Teslića i predočio mu list papira na kojem se nalazio spisak radova. Na pitanje G. Đ. na šta se odnosi stavka od 5.000 КM odgovorio je – “To ćeš meni donijeti“, pisalo je u optužnici.

Navodilo se da je, nakon što je ŠG „Borja“ privrednom društvu izmirilo obaveze u vezi radova, više puta sa svog telefonskog broja pozivao G. Đ. i zahtijevao da mu preda 5.000 КM.

“Nakon toga se 6. jula 2023. godine u 15 časova u službenim prostorijama Šumskog gazdinstva “Borja“ Teslić sastao sa G. Đ. i od njega u bijeloj koverti primio 5.000 КM u prethodno pripremljenim novčanicama, obilježenim po apoenima i serijskim brojevima, a potom zahtijevao da mu G. Đ. do 13. jula iste godine donese još 5.000 КM, nakon čega je uhapšen”, istaknuto je u optužnici.