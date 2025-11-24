logo
Ukinuta oslobađajuća presuda bivšem direktoru ŠG ”Borja” optuženom za primanje mita 1

Ukinuta oslobađajuća presuda bivšem direktoru ŠG ”Borja” optuženom za primanje mita

Autor Brankica Spasenić
1

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuću presudu Nenadu Dušaniću, bivšem direktoru Šumskog gazdinstva “Borja” Teslić optuženom za primanje mita i predmet vratio Okružnom sudu Banjaluka na novo suđenje.

Ukinuta oslobađajuća presuda Nenadu Dušaniću Izvor: Opština Teslić

Dušanić je bio optužen da je djelo počinio u julu 2023. godine, a prvostepenu oslobađajuću presudu Okružni sud Banjaluka je donio u septembru prošle godine.

“Uvažava se žalba republičkog javnog tužioca Gorana Glamočanina, ukida presuda Okružnog suda u Banjaluci - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i predmet vraća tom sudu na ponovno suđenje”, istakla je sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović.

Dušanić je bio optužen da je 6. jula 2023. godine primio kovertu sa 5.000 KM u označenim novčanicama koje je donio informator, a nakon čega je uhapšen. Neposredno nakon toga, Opštinski odbor SNSD-a u Tesliću, čiji je član bio Dušanić, donio je odluku o njegovom isključenju iz stranke.

Teretio se da je od direktora jednog privrednog društva iz Teslića koje je radilo popravke i održavanje šumskih puteva, zahtijevao i primio 5.000 KM i tako zloupotrijebio svoju dužnost za izvršenje krivičnog djela, motivisan pribavljanjem protivpravne imovinske koristi.

Radovi su koštali 6.440 КM.

“Neutvrđenog datuma sredinom maja 2023. godine u službenim prostorijama Šumskog gazdinstva “Borja” sastao se sa G. Đ., direktorom privrednog društva iz Teslića i predočio mu list papira na kojem se nalazio spisak radova. Na pitanje G. Đ. na šta se odnosi stavka od 5.000 КM odgovorio je – “To ćeš meni donijeti“, pisalo je u optužnici.

Navodilo se da je, nakon što je ŠG „Borja“ privrednom društvu izmirilo obaveze u vezi radova, više puta sa svog telefonskog broja pozivao G. Đ. i zahtijevao da mu preda 5.000 КM.

“Nakon toga se 6. jula 2023. godine u 15 časova u službenim prostorijama Šumskog gazdinstva “Borja“ Teslić sastao sa G. Đ. i od njega u bijeloj koverti primio 5.000 КM u prethodno pripremljenim novčanicama, obilježenim po apoenima i serijskim brojevima, a potom zahtijevao da mu G. Đ. do 13. jula iste godine donese još 5.000 КM, nakon čega je uhapšen”, istaknuto je u optužnici.

Tagovi

ŠG Borja Vrhovni sud RS presuda Nenad Dušanić

Postenjacine!

