Dobavljači tužili prijedorsku "Toplanu" za više od 2 miliona KM

Pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru u toku je osam postupaka za naplatu potraživanja od prijedorske "Toplane", a ukupna vrijednost sporova je 2.188.594 KM, podaci su ovog suda.

Od osam predmeta, u dva je sud dostavio bankama rješenje o izvršenju naplate na postupanje, a u pitanju su potraživanja dobavljača od 1.392.556 KM i od 68.520 KM.

U dva postupka donesene su presude zbog propuštanja, a vrijednosti tih sporova su 40.571 KM odnosno 29.203 KM, dok su u dva postupka tužbe dobavljača dostavljene "Toplani" na odgovor. U pitanju su sporovi vrijedni 228.412 KM i 31.014 KM.

Jedan predmet kojim se traži izvršenje, a vrijednost potraživanja je 294.066 KM, sud je vratio tražiocu izvršenja na uređenje, a u jednom predmetu, gdje je vrijednost spora 104.249 KM, postupak je u fazi zakazivanja pripremnog ročišta.

Od oktobra 2024. godine "Toplani" je u više navrata zbog dugova prema dobavljačima bio blokiran račun.

