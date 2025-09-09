logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upozorenje RHMZ-a: Hercegovinu očekuju obilne padavine i bujični vodotoci

Upozorenje RHMZ-a: Hercegovinu očekuju obilne padavine i bujični vodotoci

Autor Nikolina Damjanić
0

Republički hidrometeorološkog zavod izadao je upozorenje da su u naredna dva dana u Hercegovini moguće obilnije padavine usljed kojih je moguća pojava bujičnih vodotokovi.

Upozorenje na padavine u RS Izvor: Shutterstock

Od sutra u 15.00 časova do četvrtka, 11. septembra, poslije podne u Hercegovini se očekuju obilne padavine, od 50 do 80 litara po metru kvadratnom, lokalno i više od 120 litara po metru kvadratnom kiše.

U Hidrometeorološkom zavodu ističu da je zbog obilnih padavina u kratkom periodu moguća pojava bujičnih vodotokova i problemi sa oticanjem vode u urbanim zonama.

Duvaće jak, povremeno i olujni vjetar uz udare od 40 do 70 kilometara na čas.

Prema upozorenju sutra tokom poslije podneva biće vjetrovito i nestabilno uz kišu i prolazno jače pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva.

Duvaće umeren do jak, ponegde na jugu i zapadu, a olujni južnih smjerova.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

padavine RHMZ upozorenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ