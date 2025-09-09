Upozorenje RHMZ-a: Hercegovinu očekuju obilne padavine i bujični vodotoci

Republički hidrometeorološkog zavod izadao je upozorenje da su u naredna dva dana u Hercegovini moguće obilnije padavine usljed kojih je moguća pojava bujičnih vodotokovi.

Izvor: Shutterstock

Od sutra u 15.00 časova do četvrtka, 11. septembra, poslije podne u Hercegovini se očekuju obilne padavine, od 50 do 80 litara po metru kvadratnom, lokalno i više od 120 litara po metru kvadratnom kiše.

U Hidrometeorološkom zavodu ističu da je zbog obilnih padavina u kratkom periodu moguća pojava bujičnih vodotokova i problemi sa oticanjem vode u urbanim zonama.

Duvaće jak, povremeno i olujni vjetar uz udare od 40 do 70 kilometara na čas.

Prema upozorenju sutra tokom poslije podneva biće vjetrovito i nestabilno uz kišu i prolazno jače pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva.

Duvaće umeren do jak, ponegde na jugu i zapadu, a olujni južnih smjerova.

(MONDO/Srna)