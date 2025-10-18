Zabrinjavajući podaci MUP-a: Kontrole otkrile neispravne autobuse u školskom prevozu

Policija je zbog tehničke neispravnosti od početka godine iz saobraćaja u Srpskoj isključila čak 23 vozila koja prevoze učenike.

Izvor: Shutterstock

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS, od januara do septembra kontrolisano je 1.230 vozila koja vrše javni prevoz putnika, a 68 je upućeno na vanredni tehnički pregled zbog sumnje u neispravnost.

Od toga, 43 autobusa prevozila su učenike, a 23 su ocijenjena kao tehnički neispravna.

Najveći broj neispravnih vozila, sedam, evidentiran je na području Policijske uprave Foča, a u većini slučajeva riječ je o kvarovima na uređajima za zaustavljanje vozila, piše Glas Srpske.

Iz MUP-a poručuju da sva neispravna vozila isključuju iz saobraćaja do otklanjanja nedostataka, a protiv vozača i odgovornih lica pokreću prekršajne postupke.

Stručnjaci upozoravaju da stvarna slika može biti znatno gora, jer su kontrole postale rjeđe. Na to se nadovezuje i nedostatak mladih vozača, zbog čega sve češće za volan sjedaju ljudi koji su već u penziji.

Stručnjak za bezbjednost saobraćaja Milenko Jaćimović istakao je da, prema posljednjim analizama, prosječna starost autobusa, posebno u gradskom prevozu, iznosi oko 17 godina, što je veoma zabrinjavajuće.

"To su vozila koja su u zemljama Evropske unije već završila svoj vijek eksploatacije i onda ih uglavnom uvoze kod nas", rekao je Jaćimović i podsjetio da četvrtu godinu zaredom izostaju organizovane akcije tehničkih kontrola koje je nekada sprovodila saobraćajna policija.

Na početku školske godine i poslije raspusta, dodaje, bile su akcije koje su trajale nekoliko dana i tada je provjeravana tehnička ispravnost autobusa.

"Sve češće stižu i žalbe putnika koji ukazuju na neispravne klime, grijanje, vrata i slično, ali bez sistemskih kontrola nema načina da se te prijave potvrde", pojasnio je Jaćimović dodajući da u slučaju češćih kontrola čak i autobusi koji su angažovani za školske ekskurzije često ne bi prošli.

Sličnog mišljenja je i stručnjak Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske Milija Radović koji je za "Glas" rekao da se autobusi stariji od pet godina po zakonu moraju svakih šest mjeseci podvrgnuti tehničkom pregledu.

"Razočaravajuća je činjenica da je 50 odsto autobusa tehnički neispravno", naveo je Radović i dodao da je veliki procenat tehničke neispravnosti na kočnicama, ali i na upravljačkom sistemu.

Neprihvatljivo je, ističe on, da se autobusi sa ovim smetnjama šalju na daleke destinacije, gdje prevoze više od 40 ljudi.

Predsjednik Udruženja saobraćaja i veza RS Dejan Mijić kazao je da, prema pravilniku Ministarstva prosvjete i kulture RS, pregled važi sedam dana.

"Ako je autobus prije polaska na put prošao tehnički pregled, mala je šansa da će se do narednog dana pokvariti pa je zbog toga rok za pregled tehničke ispravnosti produžen na sedam dana", kaže Mijić.

Ističe da su pregledi autobusa u ovlašćenim stanicama u Banjaluci i širom Srpske dosta rigorozni, ali da je realno očekivati da će se u saobraćaju još dugo koristiti polovna vozila jer je kupovina novih finansijski gotovo nedostižna.

"Jedan novi autobus košta između pola miliona i milion maraka. Sa prihodima koje naši prevoznici ostvaruju, to je nemoguća investicija. Zato smo predložili da se država uključi i sufinansira nabavku novih vozila, kao što se to radi u drugim privrednim granama", objašnjava Mijić.

Prema njegovim riječima, ako bi Vlada subvencionisala dio troškova, prevoznici bi mogli kupovati savremenija i ekološki prihvatljivija vozila, a to bi značilo više bezbjednosti za putnike.

Podsjećamo, vozač autobusa iz Zvornika uhapšen je u martu ove godine zbog sumnje da je pijan sjeo za volan autobusa kojim je trebalo da prevozi učenike.

Iz Policijske uprave Zvornik saopštili su da je policija kontrolisala vozača autobusa te da je kod njega utvrđeno 1,68 promila alkohola u krvi.

"Vozač je isključen iz saobraćaja i lišen slobode", saopštili su iz policije.

(Glas Srpske/Mondo)