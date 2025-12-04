Stevandić najavio: Srednjoškolci u Srpskoj biće testirani na drogu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska naredne godine planira realizaciju nacionalnog projekta kojim bi srednjoškolci u drugom i trećem razredu bili, uz saglasnost roditelja, testirani na narkotike.

Izvor: Pavel L Photo and Video/Shutterstock

Stevandić smatra da bi to bio sjajan čin prevencije korištenja narkotika, te bi omogućilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da stekne uvid o tome u kojim školama ili dijelovima Srpske postoji trgovina narkoticima.

"Time bismo kroz ministarstva zdravlja, unutrašnjih poslova i prosvjete dobijali podatke. Niko sam ne može da riješi ovaj problem. Narko-karteli koji žive od prodaje droge i uništavnja naše djece imaju budžete veće od mnogih država", izjavio je Stevandić novinarima u Banjaluci prije početka Šestog simpozijuma o bolesti zavisnosti sa međunarodnim učešćem.

On je napomenuo da Republika Srpska već duži period radi na borbi sa problemom bolesti zavisnosti, te smatra da bi primjena planiranog testiranja srednjoškolaca bila revolucionarno rješenje.

"Za to rješenje treba da odamo zahvalnost i predsjedniku /SNSD-a/ Miloradu Dodiku, predsjedniku Vlade Srpske Savi Miniću i ministru zdravlja Republike Srpske Alenu Šeraniću. Prije nekoliko dana smo razgovarali o tom nacionalnom projektu", naveo je Stevandić.

Simpozijum "Sistemski odgovor na bolesti zavisnosti", koji se održava u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti, organizuje Komisija za suzbijanje zloupotrebe droge Vlade Republike Srpske uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske.