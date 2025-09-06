logo
Muškarac nestao u Dunavu u Beogradu: Skočio u rijeku da se okupa i nije izronio

Autor Marina Letić
U blizini naselja Besni Fok u subotu je nestao muškarac koji je ušao u Dunav, a nakon toga nije izronio

Muškarac nestao u Dunavu u Beogradu

Muškarac star 56 godina nestao je danas oko 15:40 časova u reci Dunav, u blizini naselja Besni Fok, nezvanično se saznaje. Prema prvim informacijama, on je ušao u vodu kako bi se okupao, ali nakon togaviše nije izronio.

Na lice mjesta brzo su stigli pripadnici policije i spasioci, a potraga za nestalim je u toku. Kako se nezvanično saznaje, grupa prijatelja bila je na pikniku na obali rijeke Dunav kada je jedan od njih odlučio da uđe u reku i da se okupa.

"Skočio je u rijeku i više nije izronio. Odmah je obaviještena policija i u toku je potraga za nestalim muškarcem", kaže izvor "Blica".

(Blic/MONDO)

Beograd

