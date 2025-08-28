Teška nesreća u Beogradu: Dječak se popeo na vagon, udarila ga struja od 25.000 volti

Na željezničkoj stanici Pančevački most u Beogradu teško je povrijeđen dječak usljed strujnog udara iz kontaktne mreže kada se popeo na vagon.

Izvor: Envato

Povrijeđeni dječak odvezen je kolima Hitne pomoći odmah nakon nesreće, koja se desila danas u 12.25 časova.

Drugi dječak, koji je bio sa njim u društvu, prema izjavama očevidaca, nije povrijeđen.

Nesreća se dogodila kada se dječak popeo na elektromotornu garnituru koja je stajala na takozvanom Dunavskom kolosijeku, saopštila je Infrastruktura željeznica Srbije.

Napon u kontaktnoj mreži iznad oba kolosijeka na pruzi Beograd-Pančevo bio je isključen do 13.10 časova.

Zbog ove nesreće čekalo je pet vozova, i to u željezničkim stanicama Resnik, Rakovica i Ovča, kao i na prugama Vukov spomenik - Pančevački most i Pančevački Most - Krnjača.