logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ledo povlači proizvod sa tržišta Hrvatske: Kupcima se savjetuje da ga ne konzumiraju

Ledo povlači proizvod sa tržišta Hrvatske: Kupcima se savjetuje da ga ne konzumiraju

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kompanija "Ledo" pozvala je sve kupce koji su kupili njoke iz serije L:250312 sa rokom trajanja do 12. marta 2026. da ih ne konzumiraju, nego da ih vrate, jer postoji opasnost od komadića metala u njima.

Hrvatska povlači sa tržišta Ledo njoke Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ledo plus" DOO Zagreb samoinicijativno je i iz predostrožnosti opozvao proizvod "Njoki premijum" od 500 grama zbog mogućeg prisustva komadića metala u sadržaju, saopštili su iz Državnog inspektorata.

Povlačenje se odnosi isključivo na njoke s rokom trajanja 12. mart 2026. i serijom proizvodnje /L:250312/, koji su jasno istaknuti na poleđini pakovanja.

Njoke proizvodi "Frikom" DOO, a na tržište stavlja "Ledo plus" DOO. Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu metalnog porijekla.

Preduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne bezbjednosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti, te spriječilo ponavljanje slične situacije, naveli su iz "Leda".

Oni koji su kupili ovaj proizvod treba da ga vrate u trgovinu u kojoj su kupili, uz račun, ili mogu da se jave putem e-maila na [email protected], uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija proizvodnje i rok trajanja, prenose hrvatski mediji. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hrana Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ