Ledo povlači proizvod sa tržišta Hrvatske: Kupcima se savjetuje da ga ne konzumiraju

Kompanija "Ledo" pozvala je sve kupce koji su kupili njoke iz serije L:250312 sa rokom trajanja do 12. marta 2026. da ih ne konzumiraju, nego da ih vrate, jer postoji opasnost od komadića metala u njima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ledo plus" DOO Zagreb samoinicijativno je i iz predostrožnosti opozvao proizvod "Njoki premijum" od 500 grama zbog mogućeg prisustva komadića metala u sadržaju, saopštili su iz Državnog inspektorata.

Povlačenje se odnosi isključivo na njoke s rokom trajanja 12. mart 2026. i serijom proizvodnje /L:250312/, koji su jasno istaknuti na poleđini pakovanja.

Njoke proizvodi "Frikom" DOO, a na tržište stavlja "Ledo plus" DOO. Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu metalnog porijekla.

Preduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne bezbjednosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti, te spriječilo ponavljanje slične situacije, naveli su iz "Leda".

Oni koji su kupili ovaj proizvod treba da ga vrate u trgovinu u kojoj su kupili, uz račun, ili mogu da se jave putem e-maila na [email protected], uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija proizvodnje i rok trajanja, prenose hrvatski mediji.

(Srna)