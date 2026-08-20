Genijalan trik za podešavanje retrovizora: Eliminišite mrtvi ugao za manje od dva minuta

Pogrešno podešeni bočni retrovizori mogu da ostave automobil potpuno skriven iz vidnog polja, ali jednostavna metoda poznata kao BGE može drastično da smanji ovaj rizik.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nevjerovatan je podatak da se samo u Sjedinjenim Američkim Državama godišnje dogodi oko 840.000 saobraćajnih nezgoda zbog vozila u mrtvom uglu, što za posljedicu ima stotine smrtnih slučajeva.

Većina tih sudara događa se pri uobičajenim radnjama, poput promjene saobraćajne trake ili prestrojavanja. Iako se korišćenje boka vozila kao referentne tačke čini logičnim, takav pristup stvara opasnu iluziju sigurnosti.

Njime se postiže tek značajno preklapanje vidnog polja bočnih retrovizora sa onim što već vidimo u centralnom, unutrašnjem retrovizoru. Time se ne dobijaju nove vizuelne informacije, već se stvaraju velika nevidljiva područja, takozvani mrtvi uglovi, sa svake strane vozila, dovoljno velika da se u njima sakrije cijeli automobil.

Rješenje je, međutim, iznenađujuće jednostavno i ne zahtijeva nikakvu dodatnu opremu. Metoda poznata kao BGE (Blindspot and Glare Elimination) ili SAE metoda, koju je još 1995. godine formalizovalo Društvo automobilskih inženjera (SAE), nudi drastično poboljšanje.

Princip je jednostavan: umjesto da gledaju unazad, bočni retrovizori treba da se zakrenu prema spolja kako bi pokrili područja koja centralni retrovizor ne može da vidi. Time se tri retrovizora stapaju u gotovo neprekinutu panoramsku sliku okoline vozila.

Pravilno podešavanje retrovizora smanjuje mrtvi ugao i do 90 odsto u poređenju sa tradicionalnim podešavanjem, a cijeli postupak traje manje od dva minuta i ne košta apsolutno ništa. Uprkos tome što je tehnika stara gotovo tri decenije, mnogi vozači za nju nikada nisu čuli.

Podešavanje je ključno započeti tek nakon što ste namjestili sjedište u položaj u kojem inače vozite. Prvo podesite unutrašnji retrovizor tako da jasno vidite cijelo zadnje staklo.

Zatim slijedi ključni korak za vozačev, lijevi retrovizor. Nagnite glavu ulijevo sve dok ne dodirnete bočni prozor. Iz tog položaja namjestite lijevi retrovizor prema spolja, sve dok na njegovoj unutrašnjoj ivici ne budete vidjeli tek sićušan dio boka sopstvenog automobila.

Kada se vratite u normalan sjedeći položaj, u tom retrovizoru više ne bi trebalo da vidite svoj automobil. Ovaj pomak iz referentne tačke ključan je jer upravo on obezbjeđuje da retrovizor pokriva bočno područje, a ne ono iza vas.

Za suvozačev, desni retrovizor, postupak je sličan, ali sa drugom referentnom tačkom. Nagnite glavu i tijelo udesno, tako da vam se glava nađe otprilike iznad centralne konzole, na pola puta između vozačevog i suvozačevog sjedišta.

Iz te pozicije namjestite desni retrovizor prema spolja dok ponovo ne budete vidjeli samo krajnju ivicu desne strane svog vozila. Nakon što se vratite u svoj uobičajeni položaj za vožnju, ni u desnom retrovizoru ne bi trebalo da vidite bok automobila.

Pravilnu postavljenost najlakše je provjeriti u vožnji: vozilo koje vas pretiče treba glatko da se "prelije" iz centralnog retrovizora u bočni, a zatim da se pojavi u vašem perifernom vidu, bez da u ijednom trenutku nestane.

Osim očiglednog eliminisanja opasnog mrtvog ugla, smanjuje se potreba za okretanjem glave pri promjeni trake, što znači da pogled duže ostaje usmjeren na put ispred vas. Pri brzinama na auto-putu, okretanje glave može značiti i do trideset metara vožnje "na slijepo".

Nadalje, ova metoda gotovo u potpunosti eliminiše noćno zasljepljivanje farovima vozila iza vas, jer su retrovizori usmjereni bočno. Iako se isprva može činiti neobičnim da ne vidite sopstveni automobil u bočnim retrovizorima, vozači se na novi, daleko bezbjedniji pregled naviknu u roku od nedjelju ili dvije.