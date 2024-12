5 kućnih uređaja koje nikako ne treba da uključite na produžni kabl: Električar upozorava na oštećenja i požar

Postoje kućni uređaji koje nikako ne treba da priključujete na produžni kabl jer može da dovede do oštećenja, pa čak i požara.

Produžni kablovi se koriste u svakom domu, ali sa njihovom upotrebom treba biti pažljiv. Postoje kućni uređaji koje nikako ne treba da priključujete na njih jer može da dovede do oštećenja, pa čak i požara.

"Važno je znati da uređaji velike snage ili uređaji kojima je potrebno stalno napajanje ne treba da se uključuju na produžni kabl", kaže električar.

Evo koje uređaje nikako ne treba da povezujete na produžni kabl:

Frižideri i zamrzivači

Pošto su frižideri i zamrzivači stalno u upotrebi, potrebno im je mnogo više energije za rad od drugih uređaja. Zbog toga njih treba uključiti direktno u utičnicu, nikako na produžni kabl.

"Oni troše mnogo energije, a ako su podvrgnuti fluktuacijama snage, moglo bi da dođe do oštećenja njihovog kompresora. Ovo nije loše samo za uređaj, već je i dodatni trošak za vas", kaže električar.

Mikrotalasne pećnice

Uključivanje mikrotalasnih pećnica na produžni kabl može da dovede do požara, pa čak i da ošteti električni sistem doma.

"Ako vaša kuća nema dovoljno utičnica, bolje je da pozovete električara koji će napraviti dodatni prostor za novu utičnicu umjesto da iskoristite produžni kabl", kaže električar.

Mali kuhinjski aparati

Kućni aparati koji se nalaze na radnim površinama kuhinje, poput tostera ili aparata za kafu, izgledaju lagano a zapravo mogu biti prilično teški za razvodnike struje.

"Uključivanje ovih malih uređaja u produžni kabl često dovodi do otopljenja izolacije na kablovima", upozorava električar.

Grijači i klima uređaji

Ovim jedinicama je potrebno mnogo struje, a produžni kablovi nisu namijenjeni za teško podizanje.

"Postoji veliki rizik od pregrijavanja ako su ovi uređaji uključeni na produžni kabl. Vidio sam slučajeve u kojima je dolazilo do topljenja produžnih kablova, a što je još gore, i do požara jer ovi uređaji imaju veliku potražnju. To je opasno za bezbjednost", kaže električar.

Aparati za njegu kose

Uređaji za njegu kose poput fena, povlače veliku količinu energije veoma brzo, pa ih je bolje uvijek uključiti direktno u zidnu utičnicu kako biste izbjegli rizik od nezgoda.

