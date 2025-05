Šta da izbacite iz dvorišta što prije? Bićete srećniji ako odmah uradite 3 stvari

Sređivanje dvorišta je jedan od najvažnijih poslova u proljeće! Kako ga vi počinjete?

Kako dani postaju duži, a bašta se budi u svim nijansama zelene i mirisima proljeća, prirodno nam raste i želja da sredimo svoj kutak pod vedrim nebom.

Baštovanstvo nije samo hobi - za mnoge je to ritual smirenja, prilika da usporimo, malo hodamo bosi po zemlji i osjetimo ritam prirode.

Međutim, da bi bašta zaista bila izvor mira i radosti, u njoj ne smije biti nereda. Stvari koje su "prošle svoje", koje više ne služe ni vama ni biljkama, ne donose ništa osim vizuelnog i energetskog zastoja.

Evo šta treba izbaciti iz dvorišta sa prvim toplim danima, kako bi prostor bio funkcionalniji i ljepši a vi srećniji u njemu.

Polomljene saksije

Ima smisla čuvati saksije za nove biljke, ali šta vam znače one napukle, sa okrnjenom bojom ili ivicom na kojoj možete da se ogrebete pa čak i isječete? One nisu ni bezbjedne ni lijepe. Ostavite samo one koje biste s ponosom stavili na sto ili u prvi red cvijeća.

To važi i za plastične čašice iz rasadnika - one su korisne ako nešto rasađujete, a i to samo dok ne počnu da zatrpavaju svaki ćošak. Zadržite samo veličine koje zaista koristite, a sve napukle, čudno oblikovane ili duplikate bacite ili reciklirajte.

Uvele i mrtve biljke

Možda su stradale tokom zime ili ih je iznenadio proljećni mraz - svejedno, mrtve biljke ne treba da zauzimaju prostor. Uklonite ih, napravite mjesta za nove sadnice i zapamtite šta je pošlo po zlu, kako biste sljedeći put bili spremniji. U ovoj kategoriji je i sjeme kojem je istekao rok i koje neće proklijati - ne zaslužuje mjesto u vašoj ostavi ili baštenskoj šupi.

Istrošeni alati i oprema

Stare, zarđale makaze, rukavice sa rupama, crijeva koja puštaju - sve to pravi više problema nego što donosi koristi. Ostavite samo ono što stvarno funkcioniše, ostalo pobacajte. Ako imate višak nekih alatki, ostavite samo one koje najčešće koristite, a ostale poklonite ili razmijenite.

Najteže je osloboditi se od onoga što nam "ne izgleda" kao otpad, ali to zapravo jeste. Specijalna đubriva za biljke koje više nemate, nosači za saksije koje više ne koristite, sve to je veoma korisno, ali vama ne služi ničemu. Sve što nećete više da upotrebljavate ponudite komšiji ili prijateljici, a vi uživajte u onom što zaista koristite svaki put kad ste u dvorištu.

(Lepa i srećna/Mondo)