7 savjeta za brzo i jednostavno organizovanje zamrzivača

Vaš zamrzivač može postati najbolji saveznik u planiranju obroka i štednji novca ako ga pravilno organizujete.

Izvor: Shutterstock

Da li vam se ikada desilo da je zamrzivač toliko pun da gotovo ništa ne možete da pronađete? Rješenje je jednostavno – dovoljno je da naučite kako pravilno organizovati sve namirnice.

1. Prvo – “očistite” zamrzivač

Prije nego što počnete sa organizacijom, izvadite sve iz zamrzivača i pažljivo provjerite datume isteka roka trajanja. Većina zamrznutih namirnica može da stoji i do godinu dana, ali ako su neke jagode ili piletina tamo već dvije godine, slobodno ih bacite. Ovo će osloboditi prostor i zaštititi vas od trovanja hranom.

Savjet: Napravite listu sa približnim vremenom čuvanja različitih proizvoda. Na primjer: riba – do 6 mjeseci, mljeveno meso – do 3 mjeseca, povrće – 8–12 mjeseci.

2. Kupujte samo ono što vam stvarno treba

Popusti na knedle ili pileće batake mogu biti primamljivi, ali u malom zamrzivaču velika zaliha brzo može da izazove haos i pokvari hranu. Kupujte namirnice u količinama koje možete realno iskoristiti u mjesec-dva. Tako ćete uštedjeti prostor i novac.

3. Obilježavanje

Označene kese i posude su pravi spas. Ako svaku kesu označite datumom zamrzavanja i imenom proizvoda, lako ćete znati šta treba upotrebiti prvo.

4. Organizujte po kategorijama

Raspored po kategorijama je ključ dobrog reda. Odvojite posebne fioke ili police za:

meso i ribu

povrće i voće

gotova jela

peciva i dezerte

Na taj način uvijek ćete znati gdje da potražite jagode za smuti ili komad piletine za supu.

Savjet: Koristite providne posude ili kese za zamrzavanje i uvijek okrenite proizvod tako da se vidi etiketa. Tako ćete odmah znati šta se nalazi unutra, izbjeći dupliranje namirnica i brzo pronaći ono što vam treba.

5. Prilagodite organizaciju tipu zamrzivača

Svaki model zamrzivača ima svoje karakteristike:

Standardni zamrzivači sa policama: rjeđe korišćene proizvode stavite dublje, a one koje češće koristite bliže vratima. Fioke u zamrzivaču: najpopularnije namirnice držite na vrhu, a zalihe na dnu. Pravilno zoniranje štedi vrijeme i nerviranje.

6. Silikonski kalupi i posude

Čuvanje supa, bujona ili sosova u velikim kesama nije praktično. Bolje je zamrznuti ih u silikonskim kalupima u malim porcijama. Zatim kockice izvadite i stavite u kesu. Tako koristite tačno onoliko koliko vam treba. Ovaj metod je idealan i za pripremu kašica za bebe ili smutije – izvadite kockice, ubacite u blender i gotovo!

7. Isprobajte vakuum pakovanje

Ako kupujete meso ili ribu u većim količinama, vakuum pakovanje može biti pravo otkriće. Ne zaboravite da pakete označite datumom i nazivom proizvoda kako se kasnije ne biste zbunili.

(Stvar ukusa/Mondo)