logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da uzmete gel iz lista aloje bez oštećenja biljke: Nemojte pogrešno sjeći, ovaj trik znaju samo iskusni

Kako da uzmete gel iz lista aloje bez oštećenja biljke: Nemojte pogrešno sjeći, ovaj trik znaju samo iskusni

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Aloja vera je prava zelena riznica ljepote i zdravlja. Naučite kako da uberete njene listove i dobijete čisti gel, bez ugrožavanja biljke.

Kako da uzmete gel iz lista aloje bez oštećenja biljke Izvor: Shutterstock

Aloja vera nije samo ukrasna sobna biljka – ona je prirodni eliksir za kožu i kosu. Njen providni gel koristi se za umirivanje iritirane kože, negu suvog temena i hidrataciju tijela, a poznat je i kao najbolji saveznik protiv opekotina od sunca.

Ako želite sami da uberete aloe veru i iskoristite njen gel kod kuće, važno je da to uradite na pravilan način, kako biste sačuvali i biljku i sve njene dragocjene sastojke, piše MarthaStewart.

Kada brati aloju veru

Da bi gel imao najviše hranljivih materija, biljka mora biti stara najmanje 2 do 3 godine. Mlađe biljke još nisu razvile dovoljan nivo korisnih jedinjenja.

Prepoznajte spremne listove po bogatoj, jarko zelenoj boji i čvrstom, mesnatom izgledu. Izbjegavajte one koji su požuteli, smeđi ili uveli, jer nisu pogodni za upotrebu.

Izvor: Shutterstock

Kako pravilno ubrati list aloja vere

Prije nego što počnete, pripremite čist i oštar nož ili makaze za baštu. Stručnjaci ne preporučuju obične makazice jer mogu da iscijede sok iz lista pre vremena.

1. Izaberite spoljašnji list

Birajte spoljašnje listove – oni su stariji, veći i sadrže najviše gela. Treba da budu čvrsti, zeleni i bez oštećenja.

2. Isijecite pri samom dnu

Uzmite nož i odsecite list što bliže osnovi biljke. Blagi dijagonalni rez pomaže boljem isceđivanju soka i bržem oporavku biljke.

3. Uklonite bodljikave ivice

Položite list ravno i odsecite tanke, nazubljene ivice sa obe strane.

4. Iscijedite aloin

Aloin je prirodni sastojak koji se nalazi između kore i gela – deluje kao laksativ i može iritirati kožu.
Da biste ga uklonili, stavite list uspravno iznad posude ili lavaboa i ostavite da se cedi 10 do 15 minuta. Videćete kako tečnost oksidira i poprima blago braonkastu boju.

5. Isperite list

Nakon što se aloin iscijedi, isprskajte list pod mlazom vode da uklonite ostatke i pripremite ga za izvlačenje gela.

Kako da biljka nastavi da raste

Da bi aloe vera ostala zdrava, nikada ne skidajte više od 3 do 4 lista odjednom, i uvek ostavite najmanje 5 do 7 zdravih listova na biljci.
Preporučuje se da između dva branja napravite pauzu od nekoliko nedelja do mjesec dana.

Kako da izvučete i sačuvate gel

Gel se nalazi unutar lista, a do njega možete doći na dva načina:

  • Filiranje - Nožem pažljivo odsecite gornju i donju zelenu koru lista, tako da se otkrije providni gel unutra.
  • Vađenje kašikom - Ukoliko vam je lakše, kašikom jednostavno izvadite gel nakon što skinete jedan sloj kore.

Kad ga izvadite, gel će biti gust i pomalo grudvast, pa je najbolje da ga obradite:

"Stavite ga u blender i koristite odmah", savetuje hortikulturist Noel Džonson.

"Ako želite da ga sačuvate, čuvajte ga u zatvorenoj posudi u frižideru do sedam dana."

Za duže čuvanje, gel možete i zamrznuti – ostaće upotrebljiv 4 do 6 meseci.

Zaključak

Kada pravilno uberete aloju veru, dobijate čisti prirodni gel pun vitamina i minerala, a biljka nastavlja da raste i obnavlja se.
U samo nekoliko koraka možete imati svoj domaći bjuti eliksir, savršen za negu kože, kose i tijela – potpuno prirodno i bez hemikalija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA