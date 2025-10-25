Kako da uzmete gel iz lista aloje bez oštećenja biljke: Nemojte pogrešno sjeći, ovaj trik znaju samo iskusni

Aloja vera je prava zelena riznica ljepote i zdravlja. Naučite kako da uberete njene listove i dobijete čisti gel, bez ugrožavanja biljke.

Izvor: Shutterstock

Aloja vera nije samo ukrasna sobna biljka – ona je prirodni eliksir za kožu i kosu. Njen providni gel koristi se za umirivanje iritirane kože, negu suvog temena i hidrataciju tijela, a poznat je i kao najbolji saveznik protiv opekotina od sunca.

Ako želite sami da uberete aloe veru i iskoristite njen gel kod kuće, važno je da to uradite na pravilan način, kako biste sačuvali i biljku i sve njene dragocjene sastojke, piše MarthaStewart.

Kada brati aloju veru

Da bi gel imao najviše hranljivih materija, biljka mora biti stara najmanje 2 do 3 godine. Mlađe biljke još nisu razvile dovoljan nivo korisnih jedinjenja.

Prepoznajte spremne listove po bogatoj, jarko zelenoj boji i čvrstom, mesnatom izgledu. Izbjegavajte one koji su požuteli, smeđi ili uveli, jer nisu pogodni za upotrebu.

Izvor: Shutterstock

Kako pravilno ubrati list aloja vere

Prije nego što počnete, pripremite čist i oštar nož ili makaze za baštu. Stručnjaci ne preporučuju obične makazice jer mogu da iscijede sok iz lista pre vremena.

1. Izaberite spoljašnji list

Birajte spoljašnje listove – oni su stariji, veći i sadrže najviše gela. Treba da budu čvrsti, zeleni i bez oštećenja.

2. Isijecite pri samom dnu

Uzmite nož i odsecite list što bliže osnovi biljke. Blagi dijagonalni rez pomaže boljem isceđivanju soka i bržem oporavku biljke.

3. Uklonite bodljikave ivice

Položite list ravno i odsecite tanke, nazubljene ivice sa obe strane.

4. Iscijedite aloin

Aloin je prirodni sastojak koji se nalazi između kore i gela – deluje kao laksativ i može iritirati kožu.

Da biste ga uklonili, stavite list uspravno iznad posude ili lavaboa i ostavite da se cedi 10 do 15 minuta. Videćete kako tečnost oksidira i poprima blago braonkastu boju.

5. Isperite list

Nakon što se aloin iscijedi, isprskajte list pod mlazom vode da uklonite ostatke i pripremite ga za izvlačenje gela.

Kako da biljka nastavi da raste

Da bi aloe vera ostala zdrava, nikada ne skidajte više od 3 do 4 lista odjednom, i uvek ostavite najmanje 5 do 7 zdravih listova na biljci.

Preporučuje se da između dva branja napravite pauzu od nekoliko nedelja do mjesec dana.

Kako da izvučete i sačuvate gel

Gel se nalazi unutar lista, a do njega možete doći na dva načina:

Filiranje - Nožem pažljivo odsecite gornju i donju zelenu koru lista, tako da se otkrije providni gel unutra.

- Nožem pažljivo odsecite gornju i donju zelenu koru lista, tako da se otkrije providni gel unutra. Vađenje kašikom - Ukoliko vam je lakše, kašikom jednostavno izvadite gel nakon što skinete jedan sloj kore.

Kad ga izvadite, gel će biti gust i pomalo grudvast, pa je najbolje da ga obradite:

"Stavite ga u blender i koristite odmah", savetuje hortikulturist Noel Džonson.

"Ako želite da ga sačuvate, čuvajte ga u zatvorenoj posudi u frižideru do sedam dana."

Za duže čuvanje, gel možete i zamrznuti – ostaće upotrebljiv 4 do 6 meseci.

Zaključak

Kada pravilno uberete aloju veru, dobijate čisti prirodni gel pun vitamina i minerala, a biljka nastavlja da raste i obnavlja se.

U samo nekoliko koraka možete imati svoj domaći bjuti eliksir, savršen za negu kože, kose i tijela – potpuno prirodno i bez hemikalija.