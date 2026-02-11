logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Biljka koja tjera nesreću iz doma: Idealna za dekoraciju, otporna i jednostavna za njegu

Biljka koja tjera nesreću iz doma: Idealna za dekoraciju, otporna i jednostavna za njegu

Autor Radmila Ilić
0

Brojanica, poznata i kao ukrasni grašak, dekorativna je sobna biljka koja se lako održava. Saznajte kakvo svjetlo, zalivanje i uslove voli kako bi bujno rasla.

Biljka koja tjera nesreću iz doma Izvor: MariaNikiforova/Shutterstock

  • Brojanica (ukrasni grašak) je dekorativna i laka za održavanje sobna biljka, idealna za viseće saksije.
  • Najviše joj prijaju svijetlo mjesto bez jakog sunca, umjereno zalivanje i propustan supstrat sa dobrom drenažom.
  • Ne podnosi hladnoću i pretjeranu vlagu, a uz malo njege može bujno da raste i uljepša svaki prostor.

Brojanica je biljka koja se lako održava i idealna je za viseće saksije, police i visoke stalke, jer njeni dugi, viseći izdanci tada najlepše dolaze do izražaja. Ljubitelji sobnih biljaka često tragaju za neobičnim i manje poznatim vrstama kojima mogu da uljepšaju svoj prostor, a jedna od posebno šarmantnih i rijetkih biljaka je brojanica, poznata i kao ukrasni grašak.

Otporna biljka koja uljepšava dom zahtjeva pažnju u nekoliko ključnih oblasti kako bi tropska ljepotica bujala.

Svjetlost je ključna

Brojanica voli svijetla mjesta, ali ne podnosi direktno i jako sunce tokom cijelog dana. Najbolje joj odgovara difuzna svjetlost ili nekoliko sati jutarnjeg sunca. Ako je prostor previše taman, njen rast se usporava, a perle postaju sitnije i ređe, zato joj obezbijedite optimalno osvjetljenje.

Umjereno zalivanje

Ukrasni grašak ne voli pretjeranu vlagu i zaliva se umereno, tek kada se zemlja gotovo potpuno osuši. Prečesto ili obilno zalivanje može izazvati truljenje korijena, što je najčešći razlog propadanja brojanice. Tokom zime zalivanje treba smanjiti, pa obratite pažnju na taj period.

Biljka brojanica
Izvor: Folie Lucide/Shutterstock

Pravilan supstrat i drenaža

Najbolje uspjeva u laganom i propusnom supstratu sličnom onom za sukulente. Saksija mora imati dobru drenažu jer zadržavanje vode ozbiljno ugrožava biljku. Povremeno provjerite da li su rupe na dnu saksije prohodne. Dodavanje pijeska ili perlita u zemlju dodatno poboljšava uslove za rast i omogućava nesmetan razvoj brojanice.

Temperatura i uslovi u stanu

Brojanica voli toplinu i ne podnosi niske temperature. Idealna temperatura za njen rast je između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Ne zahtjeva posebnu vlažnost vazduha, što je čini pogodnom i za stanove sa suvim grijanjem.

Biljka brojanica
Izvor: DimaBerlin/Shutterstock

Prihrana i održavanje

Tokom proljeća i ljeta biljku možete prihranjivati blagim đubrivom za sukulente jednom mjesečno. Da biste je održali urednom i podstakli zdrav rast, povremeno uklanjajte suve ili oštećene dijelove.

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA