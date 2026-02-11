Biljka koja tjera nesreću iz doma: Idealna za dekoraciju, otporna i jednostavna za njegu

Brojanica, poznata i kao ukrasni grašak, dekorativna je sobna biljka koja se lako održava. Saznajte kakvo svjetlo, zalivanje i uslove voli kako bi bujno rasla.

Izvor: MariaNikiforova/Shutterstock

Brojanica (ukrasni grašak) je dekorativna i laka za održavanje sobna biljka, idealna za viseće saksije.

Najviše joj prijaju svijetlo mjesto bez jakog sunca, umjereno zalivanje i propustan supstrat sa dobrom drenažom.

Ne podnosi hladnoću i pretjeranu vlagu, a uz malo njege može bujno da raste i uljepša svaki prostor.

Brojanica je biljka koja se lako održava i idealna je za viseće saksije, police i visoke stalke, jer njeni dugi, viseći izdanci tada najlepše dolaze do izražaja. Ljubitelji sobnih biljaka često tragaju za neobičnim i manje poznatim vrstama kojima mogu da uljepšaju svoj prostor, a jedna od posebno šarmantnih i rijetkih biljaka je brojanica, poznata i kao ukrasni grašak.

Otporna biljka koja uljepšava dom zahtjeva pažnju u nekoliko ključnih oblasti kako bi tropska ljepotica bujala.

Svjetlost je ključna

Brojanica voli svijetla mjesta, ali ne podnosi direktno i jako sunce tokom cijelog dana. Najbolje joj odgovara difuzna svjetlost ili nekoliko sati jutarnjeg sunca. Ako je prostor previše taman, njen rast se usporava, a perle postaju sitnije i ređe, zato joj obezbijedite optimalno osvjetljenje.

Umjereno zalivanje

Ukrasni grašak ne voli pretjeranu vlagu i zaliva se umereno, tek kada se zemlja gotovo potpuno osuši. Prečesto ili obilno zalivanje može izazvati truljenje korijena, što je najčešći razlog propadanja brojanice. Tokom zime zalivanje treba smanjiti, pa obratite pažnju na taj period.

Biljka brojanica

Izvor: Folie Lucide/Shutterstock

Pravilan supstrat i drenaža

Najbolje uspjeva u laganom i propusnom supstratu sličnom onom za sukulente. Saksija mora imati dobru drenažu jer zadržavanje vode ozbiljno ugrožava biljku. Povremeno provjerite da li su rupe na dnu saksije prohodne. Dodavanje pijeska ili perlita u zemlju dodatno poboljšava uslove za rast i omogućava nesmetan razvoj brojanice.

Temperatura i uslovi u stanu

Brojanica voli toplinu i ne podnosi niske temperature. Idealna temperatura za njen rast je između 18 i 25 stepeni Celzijusa. Ne zahtjeva posebnu vlažnost vazduha, što je čini pogodnom i za stanove sa suvim grijanjem.

Biljka brojanica

Izvor: DimaBerlin/Shutterstock

Prihrana i održavanje

Tokom proljeća i ljeta biljku možete prihranjivati blagim đubrivom za sukulente jednom mjesečno. Da biste je održali urednom i podstakli zdrav rast, povremeno uklanjajte suve ili oštećene dijelove.