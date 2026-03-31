Ovih 7 stvari unesite u dom prije Vaskrsa: Simboli koji privlače sreću, mir i prosperitet

Unesite ove uskršnje simbole u svoj dom i privucite sreću, zdravlje i prosperitet uz feng šui savjete za harmoniju i pozitivnu energiju.

Simboli poput krsta, svijeće, jaja i jagnjeta nose snažnu duhovnu i tradicionalnu poruku

Uskršnji zec i grančice palme i masline simbolizuju obilje, novi početak i prosperitet

Pravilnim rasporedom ovih simbola u prostoru može se podstaći sreća, zdravlje i blagostanje u domu

Uskršnji praznici su vrijeme okupljanja, topline i radosti, ali i prilika da svoj dom ispunimo pozitivnom energijom. Dok razmišljamo o farbanju jaja, prazničnoj trpezi i dekoraciji, često zaboravimo da i sitni detalji u prostoru mogu imati snažnu simboliku.

Prema feng šui filozofiji i tradicionalnim vjerovanjima, određeni predmeti i simboli mogu doprinijeti harmoniji, blagostanju i miru u domu. Unijeti ih u svoj prostor pred Uskrs znači otvoriti vrata sreći, zdravlju i prosperitetu tokom cijele godine. Evo koji simboli se najčešće preporučuju:

1. Krst

Krst je ne samo osnovni simbol hrišćanske vjere, već i simbol spasenja i nade. Preporučuje se da ga postavite u sjeverozapadni dio doma, jer se vjeruje da taj prostor nosi energiju snage, stabilnosti i mudrosti. Može stajati u trpezariji, kancelariji ili kao dekoracija na ulazu, kao podsetnik na zaštitu i veru.

2. Svijeća

Svijeće simbolizuju svjetlost koja donosi jasnoću i uklanja tamu. U duhovnom smislu predstavljaju Hristovo svjetlo i put ka vječnosti. Idealno je postaviti svijeću u sjeveroistočni dio doma, koji je povezan sa duhovnim rastom i napretkom.

3. Uskršnji zec

U mnogim kulturama, zec je simbol plodnosti, obilja i sreće. Preporuka je da se u domu postavi par bijelih zečeva, najbolje u istočnom dijelu prostora. Vjeruje se da ovaj simbol privlači radost i obilje, posebno u prazničnom periodu.

4. Bijeli ljiljani

Bijeli ljiljani simbolizuju čistotu, mir i duhovnu snagu. Njihovo mjesto je u sjeverozapadnom dijelu doma, gdje doprinose osjećaju stabilnosti i harmonije. Takođe se mogu postaviti i u sjeveroistočni dio, za podsticanje duhovnog razvoja.

5. Ukrasi u obliku jaja

Jaja su jedan od najprepoznatljivijih simbola Uskrsa, jer predstavljaju novi život i plodnost. Postavljanjem dekoracija u obliku jaja u zapadni dio doma, posebno u dnevnu sobu ili trpezariju, doprinosite očuvanju porodične harmonije i pozitivnih promena.

6. Grančice palme i masline

Palma i maslina simbolizuju mir, pobjedu i novi početak. Zelene grančice u domu povezuju se sa energijom proljeća i obnove. Preporučuje se da ih postavite u jugoistočni dio prostora, koji je povezan sa prosperitetom i blagostanjem.

7. Jagnje

Jagnje je snažan simbol žrtve, nevinosti i novog početka. Najčešće se postavlja u južni dio doma, u prostor gdje se okuplja porodica. Podsjeća na vjeru, zaštitu i početak novog ciklusa, posebno u prolećnom periodu kada simbolika novog života dolazi do izražaja.

