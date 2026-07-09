Zašto klima curi unutra? 5 najčešćih razloga i kako da riješite problem

Ovo su najčešći uzroci curenja unutrašnje jedinice klima uređaja, a u nekim slučajevima i sami možete da riješite problem

Izvor: Shutterstock

Ubjedljivo najčešći razlog curenja jeste obično zapušenje spoljnog crijeva prašinom, sluzi ili insektima, što uzrokuje prelivanje vode iz unutrašnje kadice.

Ako mjesecima niste oprali mrežice, vazduh ne može da kruži, unutrašnja jedinica se ledi, a naglo topljenje tog leda dovodi do prelivanja vode direktno na zid.

Odvodno crijevo mora celom dužinom da ide nizbrdo; čak i najmanji kontra-pad ili prevoj vratiće vodu nazad u prostoriju.

Tokom ljetnih vrućina su svi klima-uređaji u punom “pogonu”, ali tada se često dešavaju i najrazličitiji kvarovi.

Jedan od kvarova koji nas najviše zabrinu jeste kad počne da curi voda voda iz unutrašnje jedinice. Umjesto da kondenzat odlazi napolje, voda počinje da kaplje niz zid, ugrožavajući parket, namještaj i utičnice.

U većini slučajeva nije u pitanju skup kvar motora ili kompresora, već problem koji možete riješiti sami ili uz minimalnu intervenciju majstora. Evo glavnih razloga zašto unutrašnja jedinica curi i šta treba da uradite.

1. Zapušeno kondenzaciono crijevo

Dok klima hladi, ona ujedno isušuje vazduh i stvara se voda (kondenzat) koja se skuplja u kadici unutar unutrašnje jedinice i kroz plastično crijevo odvodi napolje. Pošto je to crijevo stalno vlažno, u njemu se vremenom nakupe prašina, sluz, buđ ili se, jednostavno, na spoljnom izlazu zaglavi neki insekt. Kada se crijevo zapuši, kadica se prepuni i voda počinje da se preliva preko ivice pravo niz zid.

klima curi unutra

Izvor: Shutterstock

Šta da uradite: Pronađite gdje crijevo izlazi napolje (na terasi ili fasadi). Nekada je dovoljno samo blago protresti ili "povući" kraj crijeva da prljavština izleti. Ako je zapušenje dublje, crijevo se može produvati vazduhom ili istisnuti tankom žicom, ali pazite da ga ne probušite.

2. Prljavi filteri unutrašnje jedinice

Ako mjesecima niste podigli poklopac klime i oprali mrežice, prašina blokira normalan protok vazduha. Pošto vazduh ne može da kruži, unutrašnji isparivač postaje ekstremno hladan i na njemu počinje da se hvata led. Kada isključite klimu ili kada ona postigne temperaturu, taj nagomilani led naglo počinje da se topi. Količina vode u tom trenutku bude prevelika za unutrašnju kadicu, pa dolazi do poplave na zidu.

Šta da uradite: Isključite klimu, otvorite poklopac, izvadite mrežaste filtere i operite ih mlakom vodom i sapunicom. Dobro ih osušite prije nego što ih vratite.

3. Nedostatak freona u sistemu

Kada u klimi ima manje rashladnog fluida (freona) nego što je potrebno (usljed sitnog curenja na instalacijama), pritisak u sistemu opada. To uzrokuje da se unutrašnja jedinica, umjesto da ravnomjerno hladi, bukvalno zaledi. Baš kao i kod prljavih filtera, kada se taj led otopi, voda probija van kadice.

Šta da uradite: Ako primijetite da se na metalnim dijelovima iza filtera stvara led dok klima radi, ili ako klima uopšte slabo hladi, vrijeme je da pozovete servisera da provjeri pritisak i dopuni freon.

klima uređaj pranje

Izvor: Shutterstock

4. Pogrešan pad odvodnog crijeva

Ovo se obično dešava kod novih instalacija ili ako je crijevo napolju pomjereno (npr. vjetar ga je zakačio ili ste ga sami pomjerili tokom sređivanja terase). Voda se kreće isključivo slobodnim padom. Ako crijevo u nekom dijelu ide "nagore" ili je savijeno u obliku slova "U", voda će se vraćati nazad u unutrašnju jedinicu.

Šta da uradite: Provjerite cijelom dužinom da li plastično crijevo ide stalno nizbrdo i da li na njemu ima oštrih prevoja koji blokiraju vodu.

5. Naprsla ili prljava kadica za vodu

Unutar same klime nalazi se plastična posuda u koju kaplje voda sa saća. Ako je klima starija, plastika može da pukne usljed starenja, ili se odvodna rupa na samoj kadici zapuši dugogodišnjom prljavštinom i masnoćom iz vazduha.