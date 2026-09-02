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Genijalan trik dizajnerke za mračne uglove u stanu: Trebaju vam samo dvije stvari za luksuzan izgled sobe

Genijalan trik dizajnerke za mračne uglove u stanu: Trebaju vam samo dvije stvari za luksuzan izgled sobe

Izvor Lepa i srećna
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Trik britanske dizajnerke Lusi Gou sa ogledalom i lampom u mračnom uglu stvara iluziju prirodne svjetlosti i većeg prostora čak i u malom stanu.

Besplatan trik za mračne uglove u stanu: Trebaju vam samo 2 stvari da soba sine i izgleda skupo Izvor: Shutterstock
  • Oslonite ogledalo na zid u mračni ugao uz blagi nagib ka unutrašnjosti sobe.
  • Postavite stonu ili zidnu lampu tik uz ogledalo, tako da ono hvata i širi svjetlost dalje po prostoriji.
  • Ova jednostavna i opuštena kombinacija ostavlja luksuzan, pročišćen vizuelni utisak u enterijeru bez ikakvih skupih prepravki.

Svi želimo dom okupan suncem i ispunjen prirodnim svjetlom, ali zbog raznih razloga to nije uvijek moguće. Položaj zgrade, veličina prozora, pa čak i drveće pred kućom mogu da utiču na osvjetljenost stana, a najgore je u uglovima soba koji nekad baš izgledaju depresivno.

Dizajneri rješavaju ovakve probleme raznim sredstvima, a najjednostavniji je pomoću ogledala kojem treba dodati još samo jednu stvar.

Britanska dizajnerka Lusi Gou ima jednostavan trik kojim baš ovakve problematične uglove oživljava šik idejom.

Ogledalo je odavno omiljeni adut za vizuelno širenje prostora, ali Lusi mu dodaje još jedan detalj – zanimljivu lampu.

Rješenje je jednostavno: nasloni se podno ogledalo u ugao, blago se nagne ka unutrašnjosti sobe, a tik uz njega postavi zidna ili manja stona lampa. U zavisnosti od izbora lampe, efekat je manje ili više dramatičan, a činjenica da je ogledalo samo oslonjeno na zid daje opuštenu, nenametljivu notu.

Svjetlo iz lampe obasjava ugao, dok ga reflektujuća površina hvata i projektuje dalje u prostoriju, dajući sobi onaj skupocjeni, pročišćeni vizuelni utisak bez ikakvog komplikovanog renoviranja. U galeriji pogledajte još primjera kako ogledala utiču na izgled stana.

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Tagovi

ogledalo uređenje doma enterijer svjetlo

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