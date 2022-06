Za Lava postoji samo jedno rješenje, Bik se odvažuje na promjenu

Pročitajte dnevni horoskop za 30. jun!

Izvor: YouTube/screenshot/ MsMojo

Ovan

Puni ste energije i ne znate šta biste prije, ali vam je jasno da želite više uzbuđenja u svom životu. To bi moglo da vas navede i da uradite nešto u tajnosti jer niste spremni da to podijelite sa okolinom. Moguća je neka neočekivana prilika za kraće putovanje.

Bik

Razmišljate da promijenite nešto u svom izgledu i to će vam prijati, ali pazite da ne uradite nešto samo da biste uradili, već smislite nešto što će vam se stvarno dopasti. Prijatelji koji vas dobro poznaju mogu da vam daju dobar savjet. Moguće su manje nesuglasice sa partnerom.

Blizanci

Budite obazrivi danas kada su u pitanju odnosi sa roditeljima ili nadređenima, nemojte da zagrizete više nego što možete da progutate. Vaša potreba da unesete malo uzbuđenja u svakodnevicu mogla bi da vas navede da se kajete na kraju dana. Razmislite dvaput prije nego što bilo šta uradite.

Rak

Očekuje vas poznanstvo sa nekom osobom koja bi veoma brzo mogla da vam postane blizak prijatelj. Zato, ako isprva budete sumnjičavi prema novim ljudima u svom životu, ipak im dajte šansu. Pred vama je uzbudljiva nova poslovna prilika, možda je to baš ono što vam treba.

Lav

Čini vam se da vam na poslu ništa ne ide kako treba, ali zapravo vam je samo potreban odmor. Kraće putovanje, ukoliko imate priliku za to, osvježiće vas i napuniti energijom očas posla. Pod stresom ste, radite bilo šta što će vas opustiti.

Djevica

Izvjesno je da ćete dobiti priliku da putujete ili da učite nešto novo, ali bi sumnja u sebe mogla da vam se ispriječi na putu. Djeluje vam da je to rizičan potez, i vjerovatno jeste, ali razmislite i šta bi to moglo da vam donese. Porodični odnosi u harmonični.

Vaga

Moguć je sukob mišljenja sa kolegama i to je sasvim OK, jedino čega treba da se pazite je da ne kažete nešto zbog čega ćete se kajati. Prijalo bi vam kraće putovanje sa partnerom, to je ono što vam treba da budete još bliskiji. Zdravlje je dobro.

Škorpija

Uvijek ste tu za bliske ljude i spremni da pomognete, ali danas bi trebalo da sebe stavite na prvo mjesto. Potreban vam je odmor, pa ako ne možete da otputujete, onda gledajte da ugodite sebi na svaki drugi način. Razmislite zašto vam partner prebacuje i pokušajte da prihvatite odgovornost.

Strijelac

Neko na poslu nije zadovoljan zbog vaše uspjeha i pokušava da vam podmetne nogu, zato otvorite četvore oči. Popodne provedite u prirodi, sa prijateljima, to će vam i te kako prijati. Dobro se osjećate, ali bilo bi dobro da odete na preventivne preglede.

Jarac

Neke stvari i aktivnosti koje su vas radovale, danas se ne uklapaju u vašu rutinu zbog previše obaveza. Pokušajte da prvo odradite ono najvažnije, a možete da zatražite i pomoć kolega. Malo ste nervozni, pazite da svojim ponašanjem ne izazovete svađu sa partnerom.

Vodolija

Očekuju vas dobre vijesti koje se tiču ili vaše zarade ili nekih nekretnina – kako okrenete, bićete zadovoljni. Poziv neke osobe iz prošlosti probudiće stare uspomene. Budite posvećeniji partneru.

Ribe

Previše ste osjetljivi na mišljenja drugih ljudi i to bi moglo da vam upropasti dan, ako dozvolite. Fokusirajte se na sebe i svoje ciljeve, a zanemarite govorkanja drugih, posebno ako to nisu bliske osobe koje vam upućuju neke konstruktivne kritike. Fizička aktivnost će vam pomoći da razbistrite misli.

(MONDO)