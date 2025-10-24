Misteriozno nestala prije izložbe: Pronađena izgubljena Pikasova slika

Španska policija saopštila je da je pronašla sliku Pabla Pikasa iz 1919. godine koja je nestala ranije ovog mjeseca prije planirane izložbe.

Izvor: Shutterstock

Mala uramljena "Mrtva priroda sa gitarom" trebalo je da bude u pošiljci umjetničkih djela koja je prebačena iz Madrida u Granadu. Organizatori izložbe podnijeli su prijavu policiji 10. oktobra, a primijetili su da je slika nestala nakon što su sanduci raspakovani po dolasku pošiljke u Granadu.

Policija je u objavi na "Iksu" saopštila da slika možda nije bila utovarena u kamion prije nego što je transport napustio Madrid.

Uz objavu policija je dodala fotografije na kojima se vide eksperti sa sterilnim odijelima i maskama kako pregledaju sliku.

Nakon prijave nestanka, policija je sliku, koja je u vlasništvu privatnog kolekcionara, registrovala u Interpolovoj bazi podataka ukradenih umjetničkih djela koja sadrži gotovo 57.000 predmeta.

Fondacija "Kaha Granada", koja organizuje izložbu, saopštila je da se na snimcima bezbjednosnih kamera vidi da je iz vozila istovareno samo 57 umjesto 58 umjetničkih djela.

(Srna)