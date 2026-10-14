Pozorišna čarolija stigla u Banjaluku: Predstave iz 11 zemalja pred najmlađom publikom (FOTO)

U Banjaluci svečano otvoren Međunarodni festival pozorišta za djecu.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je večeras na otvaranju Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Banjaluci da ova manifestacija na specifičan način spaja mališane i umjetnike, ali i različite jezike i kulture.

Golubović je istakao da će tokom sedam festivalskih dana biti odigrane predstave iz 11 zemalja, koje će na pozorišnu scenu donijeti različite svjetove, likove i priče.

"Bez obzira na to kojim jezikom govore glumci, sve te predstave imaju jedan zajednički jezik dječije mašte. To je nevidljiva sila koja nas vuče da budemo radoznali i da u svijetu uvijek tražimo nešto lijepo i dobro", rekao je Golubović Srni.

On je dodao da Dječije pozorište Republike Srpske već sedam decenija čuva i njeguje taj dragocjeni prostor za djecu, te da ovaj festival svjedoči da umjetnost namijenjena najmlađima može da poveže ljude iz različitih krajeva svijeta.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Direktor Dječijeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović Marinković izrazila je zadovoljstvo da je festival večeras otvoren premijerom predstave "Snježna kraljica" na dan kada je prije 70 godina izvedena prva premijera u ovom teatru za djecu.

"Možemo samo da zamislimo kakvo je uzbuđenje prije toliko godina bilo kod tih mališana, koji su svjedočili premijeri u Banjaluci u istoriji ovog grada", rekla je Marinkovićeva.

Ona je istakla da se nada da će mališan, koji su večeras prisustvovali otvaranju Festivala, kroz svoj život imati poštovanja prema Dječijem pozorištu, pomagati mu i graditi ga kao ljudi, te da će sa svojom djecom slaviti 100. rođendan ovog pozorišta.

U okviru Međunarodnog festivala pozorišta za djecu, koki će trajati do 20. oktobra, biće odigrano 14 predstava u izvođenju teatara iz 11 zemalja.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Na Festivalu učestvuju niško Pozorište lutaka, Državno lutkarsko pozorište "Georgi Mitev" Jambol iz Bugarske, Horačko pozorište Jihlava iz Češke, David Zuazola i Teatar "Unija" iz Španije/Poljske, mostarsko Lutkarsko kazalište, Gradsko kazalište lutaka iz Rijeke, Lutkarsko pozorište "Harlekin" Eger iz Mađarske.

Publici će se predstaviti i Teatar "Puna kuća" Zagreb, Pozorište za djecu i mlade iz Skoplja, kragujevačko Pozorište za decu i mlade, "Teatar 11" iz njemačkog Bremena, te Pozorište lutaka "Pinokio" Beograd i Pozorište za mlade "A.A. Brjancev" Sankt Peterburg.

(Srna)