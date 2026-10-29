Četrdeset godina Dilana Doga: Italijanska pošta izdala poštansku marku u čast slavnog Istraživača noćnih mora

Na poštanskoj marki čuveni Istraživač noćnih mora odlučno korača okružen prepoznatljivim figurama iz sopstvenog narativnog univerzuma - čudovištima, zombijima i fantastičnim bićima.

Izvor: Youtube/Screenshot/Long Memory Short

Povodom obilježavanja četiri decenije od izlaska prvog broja kultnog stripaDilan Dog, Pošta Italije pustila je u opticaj redovnu poštansku marku posvećenu slavnom junaku scenariste Ticijana Sklavija i izdavačke kuće Serđo Boneli editore. Ovo filatelističko izdanje dio je prestižne tematske serije "Izuzetnosti italijanske kulturne baštine".

Centralni motiv marke čini ilustracija Anđela Stana pod nazivom "Četvrti stalež čudovišta" (Il quarto stato dei mostri), direktna parafraza čuvene slike Đuzepea Pelice da Volpeda. Na njoj čuveni Istraživač noćnih mora odlučno korača okružen prepoznatljivim figurama iz sopstvenog narativnog univerzuma - čudovištima, zombijima i fantastičnim bićima.

Dizajn je potekao iz izdavačke kuće Serđo Boneli editore, nakon čega ga je doradio i prilagodio Filatelistički centar Državnog poligrafskog zavoda i kovnice Italije. Marka je štampana u tehnici roto-gravure u punom koloru na samoljepljivom premazanom papiru sa optičkim izbjeljivačem, a ukupan tiraž iznosi 536.000 primjeraka.

#Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Dylan Dog, il celebre personaggio creato da Tiziano Sclavi e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, nel quarantesimo anniversario.@IPZS @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://t.co/kvcgQpJsuG — Poste Italiane (@PosteItaliane)October 28, 2026

Posebnu pažnju kolekcionara privlači sam tabačić, sastavljen od 41 marke i četiri vinjete (zatvarača pisama) smještene u uglovima. Četiri ugaone vinjete predstavljaju svojevrsnu hronologiju vizuelnog razvoja stripa kroz radove ključnih autora:

Prva vinjeta donosi naslovnicu premijernog broja iz 1986. godine, koju potpisuje Klaudio Vila,

Druga sadrži detalj ilustracije Anđela Stana, prvobitno objavljene kao poster, a zatim i na naslovnici magazina Max 1993. godine,

Treća prikazuje detalj Stanove ilustracije za naslovnu stranu časopisa XL - La Repubblica iz 2007. godine,

Četvrta prikazuje motiv s naslovnice drugog broja "Ljepota đavola", čiji je autor Bruno Brindizi (2012).

Žig prvog dana dostupan je posjetiocima filatelističkog štanda Pošte Italije u okviru festivala Lucca Comics & Games, kao i u centralnoj pošti u Luki. Sama marka, kao i prateća filatelistička izdanja - prigodne mape, razglednice, kartice i bilteni - u prodaji su u specijalizovanim poštanskim ekspoziturama i putem zvaničnog portala italijanske pošte.