Deža vi efekat u ljubavi: Zašto ponavljamo isti scenario sa različitim partnerima i ostajemo u začaranom krugu?

Psihologija ima objašnjenje zašto ponavljamo isti scenario sa različitim partnerima i ostajemo u začaranom krugu.

Izvor: Shutterstock

Da li ste primijetili da svaki novi partner liči na prethodnog, a problemi u vezi su vam poznati? A zašto biramo slične ljude za partnere? Kako se dešava da uprkos bolu i razočaranju ponavljamo iste greške u vezama? Odgovor je skriven duboko u djetinjstvu, gdje se formiraju prve predstave o ljubavi, naklonosti i interakciji sa drugim ljudima.

Psihologija pomaže da razumijemo kako iskustva iz djetinjstva utiču na izbor partnera u odraslom dobu, zašto se zaglavljujemo u toksičnim vezama i šta se može učiniti da se prekine ovaj začarani krug.

Model iz djetinjstva

Polazna tačka je period formiranja ličnosti - djetinjstvo. Upravo tada svako od nas razvija određeni model ponašanja - obrazac za izgradnju odnosa, šablon "šta sam ja" kao žena ili muškarac, i automatski - kakve partnere biramo. Ova slika suprotnog pola je uvijek kolektivna i zasniva se na značajnim odraslim osobama (otac, deda, ujak... oni koji su bili u bliskom kontaktu sa djetetom).

Psiha integriše kao osnovu sam model odnosa koji posmatra u djetinjstvu. Okruženje nesvjesno određuje naše shvatanje norme i upravo iz toga se grade obrasci ponašanja - automatske reakcije i načini interakcije koje kasnije reprodukujemo, a da toga nismo svjesni.

Potrebe i nedostaci

Ako govorimo o neuspješnim, bolnim vezama, njihov uzrok krije se uvijek u nezadovoljenim psihološkim potrebama djetinjstva. A roditelji su tu ne samo da nas hrane, poje i štite, već i da napomognu da steknemo svijest i osjećanje ko smo.

Sve to - priznanje, pravo na lične želje i interesovanja, iskustvo ljubavi i prihvatanja - jeste neophodno za odgajanje psihološki zrele ličnosti. Ali, nažalost, većina roditelja jednostavno ne može to da ponudi - malo je psihološki zrelih ljudi. Kao rezultat toga, dobijamo odraslo "dijete" koje, nikada ne dobivši ono što mu je potrebno, nesvjesno traži načine da nadoknadi svoj deficit kroz partnere.

Želja da dobijemo tu veoma "važnu stvar" tjera nas da iznova i iznova gradimo iste odnose kao sa roditeljem ili značajnom odraslom osobom u djetinjstvu, kako bi se, konačno, ovaj scenario "odigrao ispravno“ i kako bismo mogli da "nastavimo“ u odraslo doba.

ljubavni par

Izvor: Foto: Shutterstock

Roditeljska zamka

Odrasla osoba može biti pametna, uspješna i intelektualno razvijena koliko želi, a ipak se emocionalno zaglaviti u veoma ranom dobu ako kriza ranog djetinjstva nije u potpunosti prevaziđena.

Ako roditelji dijete ne vide je kao zasebnu osobu sa drugačijim skupom želja, prava i mišljenja od njihovih i ne daju joj pravo na "svoje", onda se psiha fiksira u fazi "zahtijevanja pažnje/ nalaženja onoga što želim", emocionalni razvoj je zaustavljen, i ova "zaglavljena ploča“ se već vrti u vezama odraslih.

Kasting scenarija

A onda psiha bukvalno traži među suprotnim polom partnera sa kojim može da reprodukuje neproživljeno iskustvo iz prošlosti. Privlači nas, izaziva "leptire u stomaku", "ludu hemiju" i "ljubav na prvi pogled". Ovaj proces se ponekad naziva "kasting scenarija".

Na primjer, žena koja je odrasla sa hladnim, kritičnim ocem izabraće istu vrstu muškarca (i obrnuto za muškarce). Čak i ako joj ponudite toplog, prihvatljivog partnera, on će brzo postati dosadan i iritantan, jer je za nju "norma" igra borbe za ljubav.

To takođe uključuje scenarije ljubavnog trougla, kada partner može biti emocionalno dostupan, ali zapravo nije slobodan za vezu. "Tata" ostaje "zauzet" na ovaj ili onaj način. Tako funkcioniše emocionalna zavisnost: s jedne strane, razumijemo umom - "ne treba mi takva veza“, a s druge - čini se kao da ne možemo ništa da učinimo povodom toga – tijelo zahtijeva iskustva po poznatom "receptu“ iz djetinjstva.

Ljubavni par

Izvor: Shutterstock

Bezbjedno ostrvo

Ponekad, razočarani u potrazi za nedostižnim "roditeljem“, povrijeđeni razdvajanjem i bolom, iscrpljeni emocionalni resursi, psiha povlači "ručnu kočnicu“. Mi ne biramo figuru željenog roditelja, već "sigurnog" partnera – toplog, brižnog, ali ne onog koji izaziva jaka osjećanja.

To je trezan, često logičan i "ispravan" izbor. Odnosi sa takvom osobom su tihi, mirni, prosperitetni, ali ne donose željeno zadovoljstvo niti osjećaj "sopstvenog" života. On se pretvara u "sigurno utočište“ u kojem "vidamo rane“. Poslije nekog vremena, povrativši snagu, podsvijest će nas ponovo odvesti do "idealnog roditelja“ - i ploča će nastaviti da se okreće.

Gdje je izlaz?

Nažalost, većina ljudi ostaje u začaranom krugu. Ploča je zaglavljena i ne može se popraviti bez spoljne intervencije. Makar ni zato što smo često toliko duboko uronjeni u svoje živote da ne možemo ni da primijetimo scenarije koji se ponavljaju, a kamoli da ih odvojimo od sebe i izađemo u slobodu izbora partnera koje želimo, sa svim sobom, a ne samo sa deficitima nesvjesnog.

Zato je rješenje dubinska terapija, gdje uz pomoć stručnjaka možete postati svjesni svojih obrazaca, proraditi svoje nedostatke i naučiti da gradite nove oblike odnosa.

Kraj ljubavi

Izvor: Shutterstock

Ponovno rođenje

Najbolniji trenutak - raskid veze - često postaje jedina ulazna tačka na putu samooslobođenja. On nas tjera da otkrijemo scenarije koji se ponavljaju, razloge za izbor partnera, da pogledate u "oči svog bola“ i počnete da obnavljate svoje nesvjesne kastinge. Nakon što ste preradili svoje obrasce i uložili vreme i trud u sopstvenu budućnost, konačno možete dobiti izbor - koga i zašto voljeti, bez ponavljanja starih grešaka.

Ponovljeni izbor partnera nije slučajnost ili znak "lošeg ukusa“. To je moćan duboki mehanizam psihe, koji u velikoj mjeri kontroliše naše izbore i formiran je na osnovu potreba i scenarija iz detinjstva. Prepoznavanje i transformacija ovih scenarija je ključ zdravih, ispunjavajućih i harmoničnih odnosa i korak ka slobodi i srećnom životu.

(MONDO)