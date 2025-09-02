Nikad više "sivih razvoda": Evo šta to znači

U posljednjim decenijama sve je primjetniji porast razvoda među ljudima starijim od pedeset godina.

Razvodi nakon pedesete godine nose posebnu težinu, od emotivnih do ozbiljnih finansijskih preokreta, ali stručnjaci poručuju da nov početak može da bude oslobađajući, ako se pripremite na pravi način. Prema istraživanju objavljenom u časopisu The Journals of Gerontology, procenat tzv. "sivih razvoda" skočio je sa 8,7 odsto u 1990. godini na čak 36 odsto u 2019.

"Veliki dio tih razvoda događa se među pripadnicima generacije bejbi bumera", objašnjava Suzan Braun, profesorka sociologije na Univerzitetu Bouling Grin.

Ona podsjeća da je sve počelo tokom sedamdesetih, u vrijeme tzv. "revolucije razvoda", kada je rastanak postao društveno prihvatljiviji i zakonski lakše izvodljiv. Paralelno s tim, žene su dobijale više prava i postajale finansijski nezavisnije, što im je otvorilo vrata izlaska iz brakova koji ih nisu činili srećnim.

Dodatni faktor je i produženje životnog vijeka.

"Ostati decenijama u nesrećnom braku sve je manje privlačno kada postoji mogućnost novog početka. Osim toga, žene u kasnijoj dobi često preuzimaju veći teret za bolesnog partnera, što može dodatno da optereti brak", kaže Braun.

Iako odluka o razvodu u pedesetim ili šezdesetim godinama donosi specifične poteškoće, posebno kada je riječ o imovini i zajedničkom životu, stručnjaci ističu da postoji i svijetla strana.

"Što ste duže s nekim, to je teže razdvojiti živote", objašnjava.

Ipak, upravo u tim godinama razvod može da postane prostor za ličnu transformaciju.

"Ovo može da bude prilika da se zapitate ko ste sada i šta želite u sljedećem poglavlju života", naglašava terapeutkinja Liza Meri Bobi.

Kako preživjeti "sivi razvod"?

Prvi korak je oslonac na ljude koji vas vole.

"Okružite se ljudima koji vam žele dobro, prijateljima, porodicom, čak i novim poznanicima. Socijalne veze dokazano pomažu protiv osjećaja usamljenosti i depresije".

Druga važna stvar je kontrola finansija. Promjene prihoda mogu da budu nagle, pa je savjet da se obratite finansijskom savjetniku ili potražite besplatne edukativne programe.

Treći savjet odnosi se na mentalno zdravlje. Stručna podrška može da pomogne u prevazilaženju osjećaja gubitka i straha, kao i u izgradnji samopouzdanja koje je nekada dolazilo kroz partnerski odnos.

Na kraju, usmjeravanje na budućnost može da donese osjećaj slobode, umjesto neizvjesnosti.

"Svako zaslužuje sreću, a brak nije jedini put do nje", zaključuje Bobi.

