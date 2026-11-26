Ljubav nije uvijek dovoljna da bi veza opstala. Terapeutkinja za parove izdvojila je četiri znaka da odnos možda nema stabilnu budućnost.

Izvor: Shutterstock/Antonio Guillem

Nijedna veza ne postaje loša preko noći. Često se problemi ne pojavljuju kroz velike svađe i dramatične raskide, već kroz sitne promjene u svakodnevnom ponašanju. Razgovori postaju sve rjeđi, partneri prestaju da dijele svoje planove, a ono što ih je nekada povezivalo polako gubi značaj. Iako parovi ponekad vjeruju da je dovoljno to što se vole, stručnjaci upozoravaju da za dugoročan odnos postoji još nekoliko važnih temelja.

Terapeutkinja za parove i licencirana porodična terapeutkinja Lisa Tomson za magazin VICE izdvojila je četiri obrasca ponašanja koji mogu da ugroze budućnost ljubavne veze. Prema njenom mišljenju, određene navike i problemi ponavljaju se kod mnogih parova, a ako se na vrijeme ne prepoznaju, mogu ozbiljno da naruše odnos.

1. Više niste prijatelji kao nekada

Privlačnost i hemija često su ono što dvoje ljudi spoji, ali prijateljstvo je ono što može da ih zadrži zajedno. Kada partneri prestanu da razgovaraju o svojim željama, planovima i svakodnevnim događajima, veza može da izgubi važan dio svoje bliskosti.

Terapeutkinja ističe da je problem kada parovi prestanu da razgovaraju, zajedno maštaju i uživaju u životu. Tada mogu da počnu da se pitaju šta ih zapravo još povezuje.

Nije neophodno da partneri imaju iste hobije ili interesovanja, ali je važno da i dalje žele da provode vrijeme zajedno, da se smiju i da jedno drugom budu osoba kojoj se prvo obraćaju kada imaju nešto važno da podijele.

2. Nemate čvrste temelje kao par

Svaka veza ima svoju priču, način na koji je počela, zajedničke uspomene, vrijednosti i iskustva koja su dvoje ljudi izgradili tokom vremena. Upravo taj osjećaj zajedništva može da bude važan oslonac kada naiđu teški periodi.

Lisa Tomson objašnjava da parovi koji nemaju jasno izgrađen identitet svoje veze često teže prolaze kroz sukobe i izazove. Kada ne postoji dovoljno snažan osjećaj onoga što ih povezuje, mnogo je teže da se nađe kompromis i vratiti se jedno drugom nakon svađe.

Drugim riječima, nije dovoljno samo da budete u vezi. Važno je da oboje znaju zašto su zajedno i šta žele da grade kao par.

3. Vaše najvažnije potrebe ostaju zanemarene

Izvor: Shutterstock

Jedan od problema koji se često potcjenjuje jeste situacija u kojoj partneri ne razumiju ili ne uvažavaju međusobne potrebe. One ne moraju uvijek da budu iste, ali to ne znači da su potrebe jedne osobe manje važne od potreba druge.

Terapeutkinja navodi primjer partnera kome je uredan i čist životni prostor važan jer mu pruža osjećaj mira. Ako druga osoba ne pridaje značaj tome, možda neće ni da primijeti koliko nered utiče na partnerovo raspoloženje i svakodnevno funkcionisanje.

Naizgled male stvari tako mogu da prerastu u ozbiljnije nezadovoljstvo. Jedna osoba ima osjećaj da je niko ne čuje, dok druga ne razumije zašto se oko nečega što smatra nevažnim stalno vode rasprave.

Zato je važno da partneri ne posmatraju potrebe onog drugog isključivo iz sopstvene perspektive, već da pokušaju da razumiju zbog čega su mu određene stvari bitne.

4. Nestaju povjerenje i osjećaj sigurnosti

Izvor: Shutterstock

Povjerenje nije samo pitanje vijernosti. Ono podrazumijeva i osjećaj da pred partnerom možete da budete ranjivi, kažete šta vas muči i izrazite neslaganje bez straha da ćete zbog toga da budete poniženi ili odbačeni.

Tomson upozorava na četiri obrasca komunikacije koje su u svom istraživanju partnerskih odnosa posebno izdvojili Džon i Džuli Gotman: kritiku, prezir, odbrambeni stav i odbijanje komunikacije.

Kada razgovori postanu ispunjeni međusobnim optuživanjem, omalovažavanjem i konstantnim opravdavanjem, partneri prestaju da se ponašaju kao tim. Umjesto da zajedno rješavaju problem, počinju da se bore jedno protiv drugog.

Takva komunikacija vremenom može da uništi emocionalnu sigurnost, zbog čega je sve teže otvoreno razgovarati, pokazati osjećanja i razumjeti drugu stranu. Važno je, ipak, da imate na umu da nijedan od ovih znakova sam po sebi ne znači da je raskid neizbježan. Svaka veza prolazi kroz različite faze, a problemi ne moraju da budu kraj odnosa ako su oba partnera spremna da ih prepoznaju i zajedno rade na njihovom rješavanju.

(MONDO)