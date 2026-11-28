Jedanaest vrsta poruka koje mogu da pokvare komunikaciju sa muškarcem i učine da se povuče, čak i kada je u početku bio zainteresovan.

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Dopisivanje je danas postalo neizostavan dio upoznavanja i ljubavnih odnosa. Ponekad jedna poruka može da pokrene razgovor, izazove osmijeh i probudi interesovanje, ali isto tako može da stvori pritisak, nesporazum ili utisak da druga strana nije spremna za opuštenu komunikaciju. Posebno na početku odnosa, kada se dvoje ljudi još upoznaju i pokušavaju da procijene koliko su zainteresovani jedno za drugo, način na koji se dopisuju može da ima značajnu ulogu.

Prema pisanju portala YourTango, postoji 11 vrsta poruka koje mogu da odbiju muškarce i utiču na njihovo interesovanje.

1. Molbe da izađete na sastanak

Poruke poput: "Molim te, izađi sa mnom, uradiću sve što želiš" mogu da ostave utisak očaja. Pokazivanje interesovanja je sasvim normalno, ali kada jedna osoba mora uporno da ubjeđuje drugu da provede vrijeme sa njom, komunikacija prestaje da bude ravnopravna. Zainteresovanost bi trebalo da bude obostrana, a ne rezultat nečijeg ubjeđivanja.

2. Poruke koje služe isključivo za privlačenje pažnje

Nije problem da podijelite sa nekim da imate loš dan ili da prolazite kroz težak period. Naprotiv, bliskost se upravo gradi i kroz razgovore o neprijatnim stvarima. Međutim, ako svaka komunikacija postane niz dramatičnih poruka kojima se očekuje trenutna reakcija, druga osoba može da osjeti pritisak.

3. Desetine poruka zaredom sa pitanjem gdje je

"Gdje si?", „Zašto se ne javljaš?“, "Jesi li tu?", "Molim te, pozovi me!", kada se ovakve poruke nižu jedna za drugom, mogu da djeluju prilično napadno. Naročito ako za to ne postoji konkretan razlog za zabrinutost. Svako ima obaveze, prijatelje i vrijeme koje želi da provede bez telefona, pa je važno ostaviti prostor za normalnu komunikaciju.

4. Poruke poslate u alkoholisanom stanju

Kasnonoćno dopisivanje nakon nekoliko pića često se pretvori u nešto što bismo ujutru najradije obrisali. Pretjerano iskrene ispovijesti, nepovezane rečenice i poruke pune žalbi mogu da stvore neprijatnu situaciju. Ako imate nešto važno da kažete, bolje je da sačekate trenutak kada možete jasno da izrazite ono što mislite.

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5. Stalno pominjanje bivšeg partnera

Ako se muškarcu koji vam se dopada često povjeravate o bivšem dečku, pitate se da li će da vam se vrati ili analizirate svaki njegov potez, možete da mu pošaljete poruku da još niste emotivno završili prethodnu vezu. Niko ne očekuje da izbrišete svoju prošlost, ali je važno da osoba sa kojom započinjete nešto novo ne stekne utisak da se takmiči sa nekim ko je već otišao.

6. Stalno kritikovanje sopstvenog izgleda

"Debela sam", "Izgledam užasno", "Nisam dovoljno lijepa“ ovakve poruke ponekad su način da od druge osobe dobijemo kompliment i potvrdu da smo joj privlačni. Ipak, ako se stalno ponavljaju, mogu da stvore osjećaj da nijedna pohvala nije dovoljna. Mnogo je zdravije da otvoreno razgovarate o nesigurnostima nego da očekujete da ih partner svaki put uklanja komplimentima.

7. Uvredljive poruke i omalovažavanje

"Nikad nisi tu kada mi trebaš", "Potpuno si beskoristan" i slične rečenice ne rješavaju problem, već dodatno pogoršavaju situaciju. Čak i kada postoji opravdan razlog za nezadovoljstvo, vrijeđanje druge osobe može da uništi želju za daljim razgovorom. Mnogo je bolje jasno da kažete šta vam smeta i šta očekujete.

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8. Pitanja zbog kojih se druga osoba osjeća kao da je na saslušanju

"Zašto mi nisi odgovorio?", "Gdje si bio toliko dugo?" i "Zašto si bio na mreži, a nisi mi pisao?" mogu da pretvore običnu prepisku u neprijatno ispitivanje. Naravno, ako neko uporno izbjegava komunikaciju, sasvim je opravdano pitati šta se dešava. Ipak, važno je da se napravi razlika između potrebe za iskrenim razgovorom od zahtjeva da druga osoba bude dostupna u svakom trenutku.

9. Odgovori od dvije riječi

"Okej", "Važi" "Dobro" i "Haha" ponekad su sasvim dovoljni odgovori, ali ako se gotovo svaki razgovor završava na njima, druga strana može da pomisli da niste zainteresovani. Dopisivanje ne mora da traje cijeli dan, ali ako želite da nekoga upoznate, potrebno je da pokažete makar malo inicijative.

10. Pretjerano skraćivanje riječi i nerazumljive poruke

Ne postoji univerzalno pravilo kako neko treba da piše, niti je korišćenje skraćenica znak nečije inteligencije. Ipak, poruke koje su prepune proizvoljnih skraćenica, grešaka i nejasnih formulacija mogu da otežaju komunikaciju. Kada druga osoba mora nekoliko puta da pročita istu rečenicu da bi razumjela šta ste željeli da kažete, dopisivanje brzo gubi svoju čar.

11. Potpuno ignorisanje poruka

Ćutanje je takođe oblik komunikacije. Ako neko redovno ignoriše poruke, ne odgovara danima i nikada ne pokazuje inicijativu, druga strana može da zaključi da interesovanje ne postoji. Naravno, niko nije dužan da odgovara istog trenutka, ali ako želite da održite odnos, važno je da postoji određena dosljednost i obostrani trud.

Na kraju, najvažnije je da zapamtite da dobra komunikacija ne podrazumijeva pažljivo biranje svake riječi iz straha da ćete nekoga da odbijete. Ne morate da glumite nezainteresovanost, krijete emocije ili čekate određeni broj sati prije nego što odgovorite na poruku. Zdrav odnos podrazumijeva da možete da budete svoji, da kažete šta vam smeta i da pokažete da vam je stalo, bez straha da će jedna iskrena poruka nekoga da otjera.

(Mondo)