Zašto mačka prede? Veterinar razbio zabludu vlasnika koji misle da je srećna

Ako ste mislili da mačka prede kada je srećna, niste u pravu, ali blizu ste.

Blagi, ritmični zvuk koji dolazi iz mačjih grudi često nas zatekne. To se obični dešava dok je mazimo, dok se odmara, pa čak i u neobičnim situacijama kada djeluje napeto ili bolesno. Predenje je jedno od najprepoznatljivijih i najzagonetnijih ponašanja kod mačaka. Većina vlasnika ga povezuje sa srećom, a veterinar Vladimir Terzin objasnio je detaljnije značenje.

"Kad mačka prede, to znači da je sigurna, ne da je srećna. Ona to radi kada se nalazi u okruženju u kojem se osjeća zaštićeno. To radi iz zadovoljstva. Ono što je važno, to je da je ta frekvencija kojom prede, za ljude prilično dobar lijek", rekao je veterinar u emisiji "150 minuta" na Prvoj i otkrio je zašto je dobro imati mačku.

"Ljude smiruje i kažu da možda može i da pomogne kod nekih oboljenja", rekao je veterinar Terzin.

Ono što je takođe zanimljivo, to je da već nekoliko dana nakon rođenja, mačići predu kako bi signalizirali mami da su dobro i da se hrane. I mama prede kako bi ih umirila i stvorila osjećaj sigurnosti. Velike mačke poput lavova i tigrova uglavnom ne predu na isti način kao domaće mačke. Neke vrste, poput geparda i risova, ipak imaju sposobnost predenja.

