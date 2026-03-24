logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Herojski bijeg 7 otetih pasa ganuo milione: Na čelu sa korgijem prešli 17 km do svojih vlasnika (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Grupa pasa, koji su nestali u Kini, postala je viralna nakon što su pješačili 17 km kući kako bi se vratili vlasnicima.

Psi pješačili 17 km do kuće Izvor: X/@Yoda4ever

Grupa od sedam pasa koji su nestali u Kini, postala je viralna nakon što se pojavio snimak u kojem se vidi kako su prešli više od 17 km do svog sela, gdje su se ponovo sreli sa vlasnicima koji su ih danima tražili.

Snimak, prvi put objavljen 15. marta, prikazuje zlatnog retrivera, labradora, njemačkog ovčara i pekinezera kako hodaju pored auto-puta u Čangčunu, glavnom gradu sjeveroistočne kineske provincije Džilin, gdje temperature noću padaju ispod nule.

Na čelu čopora bio je korgi. Snimak je prikupio više od 230 miliona pregleda:

Jedna volonterka iz lokalnog centra za spašavanje napuštenih pasa, zvanog Tong Tong, rekla je da je kucala od vrata do vrata u obližnjim selima i postavljala plakate o nestalim psima nakon što je vidjela video, jer je bila zabrinuta za njihovu bezbjednost u temperaturama ispod nule.

"Ujutru, 18. marta, probudila sam se i vidjela da u Čangčunu pada snijeg. Posebno sam se brinula za sedam pasa, bojala sam se da nisu ništa jeli ni pili. Zato sam pozajmila dron i krenula da ih tražim", rekla je Tong Tong u videu objavljenom od strane centra za spašavanje.

Psi su pronašli put kući, prijavljeno je 19. marta.

Tri psa od ove družine pripadaju ženi koja živi u selu blizu Čangčuna. Ona je kineskim medijima rekla da je tražila pse četiri dana i bila na ivici da odustane, kada je korgi 18. marta sam ušao u kuću. Vlasnica je potom tražila pse u obližnjim selima i pronašla ostale pse, koje je privremeno primio jedan seljanin.

Nije jasno zašto su psi nestali, ali mnogi tvrde da su oteti zbog mesa pasa, koje se i dalje jede kao delikates u nekim dijelovima Kine. Međutim, mnogi su spekulisali i da su mogli da budu ukradeni radi preprodaje kao kućni ljubimci ili za druge svrhe.

Državni mediji su upozorili da incident "odražava nedostatke u širenju informacija na internetu - mješavinu tačnih i netačnih informacija, gdje se subjektivne spekulacije lako prihvataju kao činjenice i šire".

Brojni korisnici interneta našalili su se da bi avantura pasa mogla da bude pretočena u film ili pravu verziju crtanog filma "Patrolne šape", kanadskog crtanog serijala o dečaku i njegovom čoporu pasa spasilaca.

"Gledajući ovo, željela sam da zaplačem. Psi su zauvijek prijatelji čovjeka", napisala je jedna korisnica.

(MONDO)

Tagovi

psi Kina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA