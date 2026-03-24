Tihi proces u tijelu koji vodi do infarkta i šloga: Evo šta je ateroskleroza i kako nastaje

Tihi proces u tijelu koji vodi do infarkta i šloga: Evo šta je ateroskleroza i kako nastaje

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Ateroskleroza je proces sužavanja arterija zbog nakupljanja plaka – saznajte kako nastaje, koje su faze i ko je u najvećem riziku.

šta je ateroskleroza i kako nastaje

  • Ateroskleroza je sužavanje i očvršćavanje arterija zbog nakupljanja plaka.
  • Nastaje postepeno i može dovesti do srčanog i moždanog udara.
  • Najveći rizik imaju osobe sa visokim pritiskom, dijabetesom, holesterolom i pušači.

Ateroskleroza je poznata kao "krutost arterija" ili očvršćavanje arterija. Arterije su krvni sudovi koji od srca ka organima i tkivima tijela prenose krv bogatu hranljivim materijama i kiseonikom. Tokom procesa ateroskleroze na zidovima arterija talože se masnoće, holesterol, kalcijum i druge supstance, formirajući plak – ljepljivu smješu ovih sastojaka.

Vremenom, ovaj proces postepeno sužava arteriju, čiji zid postaje sve deblji i tvrđi. U početku nema simptoma, ali kako plak raste, sve je manje prostora za protok krvi. Zbog toga tkiva i organi dobijaju manje kiseonika i hranljivih materija, što utiče na njihovu funkciju.

Opasnost koju nosi ateroskleroza

Zbog pritiska pod kojim krv cirkuliše, postoji rizik da se dio plaka otkine od zida krvnog suda i formira krvni ugrušak koji se dalje prenosi krvotokom.

Arterije funkcionišu kao jednosmjerne ulice, pa ugrušak može "blokirati" protok krvi i spriječiti dotok do određenog organa. Ateroskleroza je najčešći uzrok srčanog i moždanog udara.

Šta uzrokuje aterosklerozu?

Prema dosadašnjim saznanjima, ateroskleroza se češće javlja kod osoba sa:

  • visokim krvnim pritiskom
  • dijabetesom
  • povišenim holesterolom
  • pušača cigareta
Visok krvni pritisak
Faze razvoja ateroskleroze

Ateroskleroza se razvija postepeno, tokom godina, kroz nekoliko faza:

1. Oštećenje endotijela

Dolazi do oštećenja unutrašnjeg zida arterije (endotijela), što pokreće upalni proces. Na to mjesto dolaze bijela krvna zrnca (leukociti) koja se nakupljaju u oštećenoj regiji.

2. Formiranje masnih pruga

Leukociti pokušavaju da uklone nakupljeni holesterol, ali u tom procesu propadaju i nakupljaju se, stvarajući masne pruge – prvi vidljivi znak ateroskleroze.

3. Rast plaka

Daljim nakupljanjem uginulih ćelija i holesterola nastaje plak. Na njemu se formira „kapica“ od mišićnih ćelija zida arterije koja djelimično štiti plak, ali njegovo širenje dovodi do sužavanja arterije i smanjenog protoka krvi.

4. Ruptura ili erozija plaka

Kada "kapica" pukne, dolazi do dodatnog oštećenja endotijela i stvaranja krvnog ugruška. Ugrušak može da se pomjeri i zapuši arteriju, što dovodi do prekida dotoka krvi. Tkivo tada ostaje bez kiseonika i hranljivih materija i počinje da propada.

(Stetoskop/ Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

