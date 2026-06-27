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Kupila jaja u prodavnici, pa otišla na dva dana: Kad se vratila, u kući je zatekla 70 živahnih pilića

Kupila jaja u prodavnici, pa otišla na dva dana: Kad se vratila, u kući je zatekla 70 živahnih pilića

Izvor mondo.rs
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Kupovina u običnom supermarketu pretvorila se u nesvakidašnje čudo prirode koje je ostavilo internet u potpunom šoku. Kada se poslije samo dva dana vratila kući, ova žena nije mogla da vjeruje šta je sačekalo u kuhinji!

iz jaja iz prodavnice se izlegli pilići Izvor: Instagran printscreen / Daily Mail

Jedna žena doživjela je šok života kada se nakon samo dva dana odsustva vratila kući i zatekla pravi mali zoološki vrt u kuhinji.

Iz jaja koja je kupila u običnoj prodavnici i stavila u inkubator, izleglo se čak 70 preslatkih pilića!

Pogledajte snimak:

Iako zvuči nevjerovatno da jaja sa rafova supermarketa uopšte mogu biti oplođena, ova neobična družina uspješno je probila ljuske i osvojila Internet. Na svu sreću, nesvakidašnji incident ima najljepši mogući kraj – svi pilići su preživjeli, potpuno su zdravi i već su postali prave zvijezde društvenih mreža.

Komentari ispod videa su se nizali: "Tražila si od Boga znak, a on ti je poslao biznis sa živinom", "Samo ću reći – ovo je bukvalno nemoguće! Čak i uz pravu inkubaciju šanse nisu ovoliko dobre, a da ne pominjem da bez odgovarajuće toplote i vlažnosti vazduha tokom 21 dana, jaja u razvoju jednostavno ne mogu da prežive".

Bonus video:

Pogledajte

04:58
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Izvor: Kurir TV
Izvor: Kurir TV

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Tagovi

jaja pilići iznenađenje

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