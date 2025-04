Popularno ljetovalište uvelo stroga pravila, kazne do 3.000 evra

Za manje prekršaje kazna je od 30 do 750 evra, a u slučaju veoma ozbiljnih prekršaja mogu se izreći i do 3.000 evra.

Masovni turizam je odavno zavladao Španijom. Mnoge destinacije iz snova stoga pooštravaju zabrane i kazne za posjetioce.

Poslije Majorke, popularno kanarsko ostrvo Gran Kanarija sada je takođe objavilo čitav niz novih pravila ponašanja. Strogi propisi najviše pogađaju obalu Agaete, gdje zbog turističkog buma strada ne samo lokalno stanovništvo, već i priroda.

Oni su takođe odmah primjenljivi, prenosi "Kanarian Vikli". Zabrane na listi uključuju se**ualnu aktivnost u vodi ili na plaži, pušenje cigareta ili e-cigareta, skupljanje školjki, glasnu muziku i korištenje javnih tuševa za punjenje kontejnera, piše "Heute".

Se**ualni odnosi u vodi, bazenima ili drugim javnim "morsko-kopnenim područjima"

pušenje, uključujući e-cigarete, na plaži

puštanje glasne muzike

kuvanje ili roštiljanje na javnim mjestima

prikupljanje školjki i kamenja

upotreba konvencionalnih suncobrana (dozvoljene su samo strukture zasjenjenja koje ne predstavljaju opasnost za druge posjetioce)

rezervisanje mjesta na ležaljkama i platformama za plivanje

blokiranje pristupnih puteva i trotoara

zloupotreba javnih tuševa i objekata za pranje nogu (ovo uključuje trošenje vode i korišćenje javnih tuševa za punjenje činija ili pranje sapunom, gelom ili šamponom)

Pored toga, kampovanje i postavljanje šatora na plažama ili u uvalama zabranjeno je tokom cijele godine i može biti krivično gonjeno od strane gradskih vlasti ili lokalne policije.

Nudizam je dozvoljen na plažama, osim na plažama El Risko, Las Nieves i Las Salinas. Nepoštovanje ovih propisa će rezultirati novčanim kaznama. Za manje prekršaje kazna je od 30 do 750 evra, za teže od 751 do 1.500 evra. U slučaju veoma ozbiljnih prekršaja mogu se izreći novčane kazne do 3.000 evra.

