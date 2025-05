Najpoželjnija destinacija za ljeto 2025: Turisti odjednom masovno hrle, čak i Španiju skinula s trona

Najpoželjnija destinacija ovog ljeta možda iznenadi i vas.

Izvor: DaLiu/Shutterstock

Ako ovog ljeta planirate putovanje po Evropi, vjerovatno su vam Francuska, Italija i Španija pri vrhu liste želja i to s razlogom. Teško je odoleti šarmu francuskih sela na Azurnoj obali, sladoledu od limuna u kamenim gradićima Toskane ili sunčanju na plažama Majorke. Ipak, Evropa ima još mnogo toga da ponudi.

Zapravo, najpoželjnija letnja destinacija ove godine nije nijedna od "velike trojke". U pitanju je znatno manja zemlja i vjerovatno ćete se iznenaditi kad čujete da je povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama i to zahvaljujući prvoj dami Amerike. Smještena između Alpa i Mediterana, Slovenija nije samo domovina Melanije Tramp.

Prema podacima agencije Virtuoso, specijalizovane za praćenje turističkih trendova, Slovenija je destinacija sa najvećim rastom interesovanja u Evropi za ljeto 2025. Broj rezervacija porastao je nevjerovatnih 473 odsto u odnosu na prošlu godinu, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji na kontinentu.

Izvor: marcin jucha/Shutterstock

Ako vam Slovenija ranije nije bila ni na pameti, možda se pitate zašto turisti odjednom hrle tamo i troše svoj teško zarađeni odmor baš u toj zemlji, pored toliko poznatijih mjesta. E pa, dozvolite da vas upoznamo sa jednim od najpotcenjenijih dragulja Evrope i to krajnje raznovrsnim:

Bajkovita prijestonica zamrznuta u vremenu

Iako često neprepoznata, Ljubljana je vjerovatno jedna od najljepših prijestonica Evrope. Dok budete šetali starim gradom, uzbrdo do dvorca, preko Zmajskog mosta i pijace pod otvorenim nebom, zaljubićete se u njen šarm.

Izvor: xbrchx/Shutterstock

Za ljubitelje prirode tu je Tivoli park, prostrana zelena oaza u srcu grada. A ako volite dobru hranu, ne propustite male restorane sa lokalnim specijalitetima kao što su štruklji i čorbe, po pristupačnim cijenama. I upravo to je još jedan adut Ljubljane: povoljan grad za odmor. Noćenje u starogradskim pansionima kreće se već od 30 evra za dvoje, prema Booking.com.

Najfotogeničnije alpsko jezero u Evropi je ovdje

Ovo je razglednica koja simbolizuje cijelu Sloveniju - mala crkva na ostrvcetu usred jezera, okružena šumama i planinskim vrhovima. Upoznajte Bled:

Izvor: LanaG/Shutterstock

Opušteni gradić u Julijskim Alpima, savršen za one koji žele spoj kulture i prirode, od vožnje kajakom do ostrva, do uspona do Bledskog zamka koji se uzdiže iznad čarobnog pejzaža. Još jedna atrakcija je pješačka staza duga 6 kilometara oko jezera, idealna za laganu šetnju uz pogled na stare čamce i planinske vrhove u daljini. Bled je destinacija za opuštanje i ne možete da ga napustite bez malo razmaženosti.

Mala Švajcarska koju tek treba da otkrijete

Bled je najpoznatije slovenačko jezero, ali cijela zemlja je ispunjena zadivljujućim alpskim predjelima, toliko da je mnogi vide kao pristupačnu alternativu Švajcarskoj. Možete da pješačite po Nacionalnom parku Triglav, gdje se uzdiže najviši vrh Slovenije, planina Triglav (2.864 metra), istražujete tirkizne klisure i zelene doline Soče ili da se opustite u termalnim centrima Kranjske Gore.

Izvor: Gaspar Janos/Shutterstock

Slovenija je i na Mediteranu?

Da, postoji još jedna strana Slovenije za koju možda niste ni znali i vjerujte nam, ovo je šlag na tortu. Iako ima samo 47 kilometara obale, Slovenija izlazi na Mediteran. Njena obala prepuna je antičkih luka iz rimskog i mletačkog doba, sa šljunkovitim plažama koje zapljuskuje toplo Jadransko more.

Koper je pravi dragulj, nalik Dubrovniku prije masovnog turizma - miran, autentičan i zadivljujuće lep. U Izoli vas čeka ribarski gradić sa očuvanim starim jezgrom i lukom punom jahti, dok je Portorož slovenački Sen Trope, poznat po širokoj plaži, noćnom životu i ljetnjem uzavrelom ritmu. Zvijezda obale je ipak Piran, daleki rođak Venecije, ne po kanalima, već po šarenim fasadama.

BONUS VIDEO: