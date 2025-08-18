Top 3 najtraženije destinacije u septembru 2025: Manje turista, vrijeme iz snova, a cijene letova i smještaja padaju

Ukoliko još uvijek niste sigurni gde da idete na letovanje, a planirate odmor u septembru, pogledajte koje destinacije su najpovoljnije.

Izvor: Alberto Masnovo/Shutterstock

Septembar je jedan od najboljih mjeseci za putovanja. U gradovima i letovalištima ima manje turista, vrijeme je i dalje prijatno, a cijene letova i smještaja padaju. To je odlična prilika da upoznate posebna mjesta u Evropi, a da ne opteretite previše budžet. Evo tri destinacije koje možete da razmotrite za septembarski odmor.

Septembarski odmor u Italiji

Zahvaljujući velikoj mreži letova, Italija ostaje jedna od najdostupnijih i najpovoljnijih destinacija. U septembru možete da nađete zaista pristupačne cijene za:

Milano,

Trst,

Veneciju,

Bolonju.

Međutim, oni koji sanjaju o pravom italijanskom odmoru, treba da razmisle o letu za Đenovu. To je odlična polazna tačka za čuveni Cinque Terre, deo ligurijske obale koji se nalazi na UNESCO listi.

Izvor: Alberto Masnovo/Shutterstock

Ovaj region je poznat po terasastim vinogradima, maslinjacima i šarenim gradićima koji se "lijepe" uz strme litice iznad tirkiznog mora. Pet mjesta - Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza i Monterosso al Mare - povezuje slikovita željeznička linija, koja olakšava obilazak.

Posebno mjesto zauzima gradić Manarola, okružen prostranim vinogradima. Oduševljava bajkovitim pogledom, a šarene kućice na pozadini plavog mora jedan su od najprepoznatljivijih prizora u Italiji.

Potcjenjena destinacija idealna za kratki odmor

Ako vas privlače manje očigledna mjesta, daleko od gužvi i ljetnjih vrućina, odličan izbor je Riga, prestonica Letonije. Ovaj često zanemareni grad najviše očarava arhitekturom. U samom centru ima više od 800 zgrada sa bogato ukrašenim fasadama, punim detalja, biljnih i životinjskih motiva. Secesija u Rigi predstavlja ključni deo identiteta ovog grada.

Izvor: Tanya Keisha/Shutterstock

Ljubitelje kulture oduševiće Letonijski nacionalni muzej i Muzej mode. Nakon razgledanja, najbolje je da posetite Centralnu pijacu, gde možete da probate lokalne specijalitete - crni hleb, piroške sa slaninom i lukom ili svježu ribu.

Sunce, planine i Jadran

Za sve one koji u septembru žele da upiju sunčeve zrake i napune baterije pred jesen, odličan izbor je slikovita Crna Gora. Avionske karte za glavni grad, Podgoricu, mogu da se nađu po veoma povoljnim cijenama. To su, naravno, povratni letovi.

Izvor: Kekyalyaynen/Shutterstock

U samoj prestonici vredi provesti jedan do dva dana, ali pravi dragulji čekaju turiste na obali. Jedno od najlepših mesta je Bokokotorski zaliv, okružen visokim planinama, ispunjen starim gradićima poput Kotora, Perasta ili Tivta.

Ljubitelji plaža ne bi trebalo da propuste Jaz zaliv, koji skriva prelepu, široku peščanu plažu sa kristalno čistom vodom i zelenim planinskim zaleđem. Septembar je savršen trenutak da uživate u crnogorskom suncu bez letnje gužve.

(MONDO)