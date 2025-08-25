Istraživanje otkrilo: Pariz je najstresniji grad za turiste

Nova studija otkriva da je Pariz najstresniji grad na svijetu, nakon analize podataka o kriminalu, gustine turista, ocjena i nivoa vlage.

Izvor: Shutterstock/barmalini

Pariz, često nazivan Grad ljubavi, naišao je na problem u svom romantičnom ugledu. Iako svake godine privlači milione turista željnih da upiju živahnu atmosferu grada, ne napuštaju svi grad sa lijepim uspomenama.

Nova istraživanja kompanije Ibiza Summer Villas pokazuju da Pariz prednjači na listi najstresnijih gradova za posjetu. Studija je obuhvatila 51 najposećeniji grad svijeta, analizirajući faktore poput globalnih pretraživačkih trendova, statistike kriminala, gustine turista, ocjena i vremenskih neprijatnosti (nivo vlage).

Svaka lokacija je ocenjena prema bezbjednosti, prenatrpanosti i opštem komforu kako bi se utvrdilo gde posetioci najviše osjećaju stres, a gdje zaista mogu da se opuste.

Sa više od 47,5 miliona turista koji svake godine dolaze, Pariz bilježi nevjerovatnih 450.664 posetilaca po kvadratnom kilometru, što je gustina više od deset puta veća nego u Njujorku.

Iako Pariz nije bio na prvom mjestu po kriminalu ili vremenskim neprijatnostima, ogromna gužva znači da posjetioci možda ne dobijaju idilični odmor koji su zamišljali, izvještava Express.

Izvor: Tutti Frutti/Shutterstock

Druga najstresnija destinacija bila je Hanoi u Vijetnamu, koji je takođe dobio titulu fizički najneprijatnijeg grada zbog ekstremne vlažnosti. Grad je zauzeo 4. mjesto po ocjeni recenzija koje pominju stres, a posjetioci su komentarisali ne samo vrućinu, već i opterećujući utisak grada.

Treće mjesto zauzeo je Šangaj, koji svake godine privuče čak 300 miliona turista. Iako nije toliko prenatrpan kao Pariz, i dalje se svrstava među 20 gradova sa najviše kriminala i recenzija koje izazivaju stres.

Međutim, postoje strategije kako da se snađete u prometnim gradovima, a da pritom zadržite osjećaj mira i bezbednosti. Ključ je da unaprijed istražite smještaj. Ako želite mir i tišinu, proverite da li vaš hotel nije na glavnoj ulici.

Takođe, razmislite o ograničavanju broja atrakcija koje posjećujete kako biste izbegli osjećaj preopterećenosti. Fokusirajte se na jednu ili dvije destinacije dnevno i vaš odmor biće mnogo opušteniji.