logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraživanje otkrilo: Pariz je najstresniji grad za turiste

Istraživanje otkrilo: Pariz je najstresniji grad za turiste

Autor Tamara Veličković
0

Nova studija otkriva da je Pariz najstresniji grad na svijetu, nakon analize podataka o kriminalu, gustine turista, ocjena i nivoa vlage.

Pariz najstresniji grad na svijetu Izvor: Shutterstock/barmalini

Pariz, često nazivan Grad ljubavi, naišao je na problem u svom romantičnom ugledu. Iako svake godine privlači milione turista željnih da upiju živahnu atmosferu grada, ne napuštaju svi grad sa lijepim uspomenama.

Nova istraživanja kompanije Ibiza Summer Villas pokazuju da Pariz prednjači na listi najstresnijih gradova za posjetu. Studija je obuhvatila 51 najposećeniji grad svijeta, analizirajući faktore poput globalnih pretraživačkih trendova, statistike kriminala, gustine turista, ocjena i vremenskih neprijatnosti (nivo vlage).

Svaka lokacija je ocenjena prema bezbjednosti, prenatrpanosti i opštem komforu kako bi se utvrdilo gde posetioci najviše osjećaju stres, a gdje zaista mogu da se opuste.

Sa više od 47,5 miliona turista koji svake godine dolaze, Pariz bilježi nevjerovatnih 450.664 posetilaca po kvadratnom kilometru, što je gustina više od deset puta veća nego u Njujorku.

Iako Pariz nije bio na prvom mjestu po kriminalu ili vremenskim neprijatnostima, ogromna gužva znači da posjetioci možda ne dobijaju idilični odmor koji su zamišljali, izvještava Express.

Izvor: Tutti Frutti/Shutterstock

Druga najstresnija destinacija bila je Hanoi u Vijetnamu, koji je takođe dobio titulu fizički najneprijatnijeg grada zbog ekstremne vlažnosti. Grad je zauzeo 4. mjesto po ocjeni recenzija koje pominju stres, a posjetioci su komentarisali ne samo vrućinu, već i opterećujući utisak grada.

Treće mjesto zauzeo je Šangaj, koji svake godine privuče čak 300 miliona turista. Iako nije toliko prenatrpan kao Pariz, i dalje se svrstava među 20 gradova sa najviše kriminala i recenzija koje izazivaju stres.

Međutim, postoje strategije kako da se snađete u prometnim gradovima, a da pritom zadržite osjećaj mira i bezbednosti. Ključ je da unaprijed istražite smještaj. Ako želite mir i tišinu, proverite da li vaš hotel nije na glavnoj ulici.

Takođe, razmislite o ograničavanju broja atrakcija koje posjećujete kako biste izbegli osjećaj preopterećenosti. Fokusirajte se na jednu ili dvije destinacije dnevno i vaš odmor biće mnogo opušteniji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pariz gradovi turizam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA