Objavljena lista gradova sa najboljim noćnim životom: Tek 3 su u Evropi

Lista je sastavljena na osnovu ankete koju je časopis sproveo na 18.500 ljudi širom svijeta, koji su odgovarali na pitanja o noćnom životu i izlascima u svom gradu

Izvor: lornet/Shutterstock

Časopis "Time Out" sproveo je istraživanje o gradovima najpopularnijim za noćni život. Nakon ankete sprovedene na 18.500 ljudi širom svijeta, koji su odgovarali na pitanja o noćnom životu i izlascima u svom gradu, ovaj časopis objavio je rang listu.

Među deset gradova našla su se tek 3 evropska, a istraživanje je objasnilo i koji su glavni razlozi koji su presudili u ovakvoj klasifikaciji.

Las Vegas najpopularniji i pored pada broja posjetilaca

Iako je zabilježio pad broja posjetilaca, Las Vegas je i dalje "šampion" noćnog života i provoda, a to je i ova anketa potvrdila.

Grad koji nikad ne spava sinonim je za spektakl. Od ogromnih klubova sa vrhunskim di-džejevima i muzičkih festivala poput Electric Daisy Carnival do intimnih koktel barova i misterioznih spikizi klubova, Las Vegas nudi kompletno zabavno iskustvo za svakoga.

Drugo mjesto na listi zauzima Madrid, "grad sa nevjerovatno raznovrsnim noćnim životom i izuzetnim barovima i klubovima".

Na trećem mjestu je Pariz, za koji Time Out priznaje da je skup, ali tvrdi da je izlazak tamo vrijedan svakog centa.

Pariske ulice

Izvor: Liv Gaunt/Shutterstock

"Pariska noćna scena trenutno prolazi kroz novu zlatnu eru, sa kvir kolektivima kao što su La Créole, Divino i Le Bunker koji obasjavaju grad radosnim, inkluzivnim i intersekcionalnim žurkama gdje odjekuju različiti muzički pravci, dokazujući da tehno više nema monopol na plesnom podijumu", objasnio je turistički vodič, prenosi ovaj portal.

Na listi su se potom našli Šangaj (Kina), grad koji se etablirao kao metropola noćnog života u Aziji, sa moderno dizajniranim klubovima, barovima na krovovima sa pogledom na blistavu siluetu grada i širokim spektrom događaja. Od žive muzike do digitalne impresivne zabave koja pomera granice, kako su ocijenili ispitani građani, grad gradi urbanu scenu noćnog života sa izrazito futurističkim šarmom.

Peto mjesto zauzela je još jedna evropska metropola, Berlin, široko poznat po svojim andergraund klubovima i raznovrsnim žanrovima elektronske muzike.

Klubovi u napuštenim skladištima, alternativna scena u Krojcbergu i Fridrihshajnu, kvir događaji i performansi čine ovaj grad obaveznim mjestom za noćni život pun slobode i kreativnosti.

Melburn zauzima šesto mjesto zahvaljujući bogatom multikulturalnom noćnom životu, od koncerata uživo i festivala do koktel barova i pabova u umjetničkim četvrtima.

Na sedmom mjestu je Brajton, poznat po kombinaciji opuštene obalske atmosfere i dinamičnih klubova, barova i drag predstava.

Meksiko Siti se nalazi na osmom mestu sa raznovrsnom ponudom, od kantina i marijača uživo do modernih barova i klubova. Deveto mjesto pripalo je Dubaiju, čija scena nudi luksuzne barove, hotele i noćne spektakle, dok je deseti Mumbaj, koji se ističe energijom i raznovrsnošću, od uličnih barova do sofisticiranih koktel mjesta.

(EUpravo zato.rs)